La OEA conmemora los 50 años del golpe en Chile reconociendo la figura de Allende

Washington, (EFE).- La Organización de los Estados Americanos conmemoró este jueves los 50 años del golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile con un llamamiento a reconocer al expresidente como una “figura histórica” de la región.

La 53 Asamblea General del organismo, reunida esta semana en Washington, aprobó por unanimidad una resolución presentada por el Gobierno del presidente chileno, Gabriel Boric, junto a Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.

El texto propone “tomar consciencia de los 50 años del golpe de Estado en Chile”, ocurrido el 11 de septiembre de 1973, como una oportunidad de reafirmar “los valores democráticos, incluyendo la democracia representativa, la justicia social, los derechos humanos y las libertades personales”.

También pide “un apropiado reconocimiento” a Allende “en los mismos términos que se han aplicado a las figuras históricas del hemisferio que son honradas en la sede de la Organización”.

La sede central de la OEA en Washington está decorada con bustos de personalidades históricas como George Washington o Simón Bolívar.

El organismo panamericano reconoció la “solidaridad” de los países americanos que acogieron a los chilenos que huyeron de la dictadura de Augusto Pinochet y se comprometió a realizar eventos sobre el 50 aniversario del golpe.

Durante su intervención en la asamblea, el canciller chileno, Alberto van Klaveren, agradeció el apoyo de los Estados miembro y reivindicó que la democracia debe ser “el único camino” para resolver las diferencias entre los países de la región.

El ministro también rebatió las críticas recibidas en su país por poner los derechos humanos en el centro de la política exterior chilena:

“El apoyo a esta resolución es una afirmación de que el compromiso activo con los derechos humanos no solo no se castiga sino que se reconoce colectivamente”, dijo.

El próximo 11 de septiembre se cumplirán 50 años del golpe de Estado que derrocó el Gobierno del socialista Salvador Allende e instauró una feroz dictadura militar que arremetió contra la oposición democrática, cometiendo cientos de asesinatos y desapariciones.

La resolución aprobada en la OEA no recoge la exigencia de Chile para que Estados Unidos desclasifique todos los documentos que sobre el papel de la CIA en el golpe de Estado.