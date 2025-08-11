La ONU denuncia que han matado a más de 500 trabajadores humanitarios en Gaza

Naciones Unidas, (EFE).- Más de 500 trabajadores humanitarios han muerto en Gaza desde “el escalamiento de hostilidades”, denunció este domingo Ramesh Rajasingham, jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, en inglés), ante el Consejo de Seguridad.

“Un hito sombrío se ha superado en la comunidad humanitaria”, declaró Rajasingham al participar en la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad que convocaron sus miembros europeos, Reino Unido, Francia, Dinamarca, Grecia y Eslovenia para discutir el nuevo plan de Israel sobre la ocupación militar en Palestina.

El representante de la OCHA se declaró “extremadamente preocupado sobre el conflicto prolongado y el mayor costo humano que probablemente ocurra después de la decisión del Gobierno de Israel de expandir sus operaciones militares en Gaza”.

Israel prevé el desplazamiento de todos los civiles de la Ciudad de Gaza para el 7 de octubre de 2025, lo que afectaría a cerca de 800.000 personas, advirtió Miroslav Jenča, subsecretario general para Europa, Asia Central y las Américas, al citar reportes de medios israelíes.

El funcionario alertó de riesgos tras difundirse el viernes que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel avaló un plan militar del primer ministro, Benjamín Netanyahu, para ocupar la Ciudad de Gaza, en el norte del enclave.

“La última decisión del Gobierno de Israel amenaza con iniciar otro horrible capítulo en este conflicto, con potenciales consecuencias más allá de Israel y del territorio ocupado de Palestina”, expresó Jenča en su intervención.

Mientras la reunión extraordinaria ocurría, Netanyahu aseguraba en una conferencia de prensa en Jerusalén que Israel lanzará “muy pronto” su ofensiva contra la ciudad de Gaza y los campamentos de refugiados en el centro y sur del enclave, que considera los dos últimos bastiones de Hamás en la Franja.

El embajador de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, aseveró el viernes que, desde el 7 de octubre de 2023, han asesinado a más de 60.000 palestinos, “la mayoría niños y mujeres”.