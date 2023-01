La ONU urge a México a ser más “firme” en la búsqueda de desaparecidos

Ciudad de México, (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, lamentó hoy que a cinco años del establecimiento de la ley general de investigación de desaparecidos, México “no ha actuado con firmeza para combatir este crimen atroz” e instó a las autoridades mexicanas a aplicar de forma integra las herramientas de búsqueda para erradicar la impunidad.

“La desinformación e insensibilidad ante estos pleitos sigue existiendo entre muchos funcionarios”, alertó Türk.

Türk participó en un evento en México organizado por la ONU con motivo del quinto aniversario de la entrada en vigor de la ley general en materia de desaparición de personas, en el que evaluaron la norma y alertaron de los asuntos pendientes para hacer efectiva la búsqueda y la reparación de las víctimas.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México, Alejandro Encinas, reclamó a las fiscalías federales y estatales esfuerzos en la investigación de los más de 100.000 casos de desapariciones, en la misma línea que los familiares de estas personas.

“Hay problemas con muchas fiscalías que no quieren asumir su responsabilidad”, expuso Encinas en su intervención, que fue interrumpida por una veintena de familiares de desaparecidos que acudieron al acto y que llenaron el escenario de fotografías de sus allegados.

El subsecretario mexicano insistió en el “largo trecho” que queda por recorrer para que diversos órganos del estado “asuman su responsabilidad”.

“Pero no lo hacen”, le replicó una de las madres a voz alzada, en muestra evidente del enfado y la frustración del colectivo.

Tanto Encinas como los colectivos de búsqueda y los miembros de la ONU que participaron en la mesa pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) y las estatales que compartan la información que permita crear un banco nacional de datos forenses.

Según lo expuesto por los diferentes ponentes, en los cinco años de ley solo se han procesado entre el 2 % y el 6 % de los casos y se han promulgado apenas 36 sentencias condenatorias.

Además, denunciaron, una de cada tres de las comisiones de búsqueda estatales tiene menos de 10 trabajadores, lo que complica su funcionamiento y transparencia.

México está envuelto en una crisis de desaparecidos sin precedentes, que en 2022 superó la barrera de las 100.000 personas.

El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz, estimó que gran cantidad de ellas se encuentran fallecidas, y propuso que se garantice la búsqueda forense mediante la colaboración internacional y la capacitación de profesionales.

Durante las diferentes intervenciones, las familias reclamaron tener voz en la valoración de la ley, que aunque en general consideran positiva, dijeron sentirse decepcionadas con la labor del Gobierno mexicano y apuntaron directamente al subsecretario Encinas.

“La deuda sigue presente, señor subsecretario. No hemos logrado lo que hemos querido, pero no hay que desestimar lo que hemos logrado, aunque sea muy poco”, dijo una de las madres.

Otro de los familiares de los desparecidos, un hombre que busca a su hermano, apuntó directamente al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador,

“En un país en el que el presidente dice que puede hacer todas las cosas buenas, ¿por qué tiene a los desaparecidos en el abandono y no tenemos voz?”, reflexionó. EFE

