La oposición critica a la jefa de Ciudad de México por concierto de Rosalía

Ciudad de México, (EFE).- La oposición mexicana criticó este miércoles a la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por organizar un concierto público con la cantante española Rosalía, lo que tachó como “un derroche” para impulsar sus aspiraciones presidenciales.

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, alcaldía de Ciudad de México donde será el concierto, acusó en un video a Sheinbaum de “derrochar más de un millón de dólares” en el espectáculo, que será gratuito el 28 de abril para los asistentes en el Zócalo de la capital.

“Y lo hace con el dinero de tus impuestos que debió destinar en infraestructura vial, mantenimiento al Metro, niños y mujeres con cáncer, seguridad, etc. ¡Acaba de sepultar sus aspiraciones presidenciales!”, expresó Cuevas, del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La polémica ha crecido desde el lunes, cuando la jefa de Gobierno anunció en TikTok que la española ofrecerá un concierto en el Zócalo, la mayor plaza pública del país, que en septiembre pasado albergó un espectáculo del Grupo Firme, del género regional mexicano, que rompió récord con más de 280.000 asistentes.

Aunque el Gobierno capitalino no ha confirmado el monto, medios mexicanos han reportado que Rosalía cobra hasta 500.000 dólares por concierto, más otro tanto que la Administración pública destinaría a la logística del concierto.

“Escasean medicamentos en los hospitales del Gobierno de Ciudad de México y la prioridad de Claudia Sheinbaum es pagar 500.000 dólares a una cantante”, indicó Emilio Álvarez Icaza, senador independiente por Ciudad de México.

Mientras que en el derechista Partido Acción Nacional (PAN) denunciaron que detrás del espectáculo están las intenciones de Sheinbaum de convertirse en la candidata presidencial del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para las elecciones de 2024.

“Queda claro que Sheinbaum no sabe dar seguridad ni servicios públicos. Claudia Sheinbuam, ponte a trabajar, ni un concierto te va a salvar de perder las elecciones”, indicó en un vídeo Kenia López Rabadán, senadora del PAN por Ciudad de México.

“Qué bien por los conciertos gratuitos, pero los súper anuncios deberían ser soluciones a la crisis del agua o a los graves problemas del Metro por falta de mantenimiento”, coincidió Xóchitl Gálvez, también senadora del PAN.