La Oreja de Van Gogh: La historia de la banda no se explica sin México

Ciudad de México, (EFE).- Con un temblor de magnitud 5,7 como recibimiento, el grupo español La Oreja de Van Gogh ha llegado a México para reencontrarse con uno de sus públicos más fieles y para comenzar una gira que abarca casi un mes entero y le permitirá actuar en nuevos escenarios.

“La historia de La Oreja de Van Gogh no se explica sin México, ha sido muy raro para nosotros haber sacado un disco y no volver desde hace cuatro años. En más de veinticinco años nunca habíamos pasado tanto tiempo sin estar con vosotros. Venimos con ganas renovadísimas y de recorrer el país de arriba abajo, de izquierda a derecha”, contó el teclista y compositor Xabier San Martín, en una mesa redonda con medios.

Esta fuerte relación que han creado con México a lo largo de casi tres décadas de trayectoria es irrompible, según sus integrantes, quienes van a visitar estados donde nunca habían actuado antes como Aguascalientes y Veracruz.

Por eso, no ven como una amenaza las declaraciones que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho en torno a la relación del país con España en temas como la conquista o más recientemente la “pausa” que propuso en los vínculos bilaterales.

“No le damos mayor importancia, lo que a nosotros nos une con México no lo va a cambiar un comentario así (…) Si realmente hubiera un problema diplomático entre México y España, sería mas difícil que un grupo como este se vaya a pegar todo el mes girando por la República. Es la ciudadanía la que da ejemplo y es con lo que nosotros nos quedamos y lo que nos importa”, cuenta la vocalista Leire Martínez.

INTROSPECTIVA Y ENCUENTRO

La gira con la que han llegado a México toma el nombre del disco lanzado en 2020, “Un susurro en la tormenta”, uno de sus materiales “más introspectivos”, dice Pablo Benegas, que fue muy fácil trasladar al espectáculo en vivo.

“‘Un susurro en la tormenta’ es un disco que disfrutamos mucho en directo. Es un disco en el que el hilo conductor son los diálogos, las conversaciones entre padre e hijos, entre amores, examores, uno mismo con su conciencia. Y es un poco el hilo conductor, este nos lleva de gira, pero hacemos un repaso por las canciones que consideramos más importantes”, asegura Benegas.

Para Leire, uno de los recintos al que no puede esperar para volver es el Auditorio Nacional en la Ciudad de México con la presentación del 25 de marzo, pues considera que, pese a su enormidad, mantiene la intimidad entre los músicos y el público.

UN LEGADO

“La mejor manera de contar la historia de La Oreja de Van Gogh es través de sus canciones”, asegura Álvaro Fuentes, y Xabier cuenta que la “obsesión” de la agrupación siempre está puesta en la innovación sin perder identidad propia.

“Lo que nosotros podemos controlar son nuestras canciones y lo que hacemos en el escenario. Todo lo demás está fuera de nuestro control y hemos aprendido a no tener ansiedad de lo que no podemos controlar (…) Mientras nosotros estemos satisfechos con lo que hacemos, estaremos vigentes”, dice San Martín.

La Oreja de Van Gogh tendrá doce conciertos en México, en ciudades como Monterrey, Torreón, Tijuana, Mérida, o Guadalajara, entre otras.