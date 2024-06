La pelea de Mike Tyson y Jake Paul se reprograma para el 15 de noviembre

Redacción Deportes, (EFE).- La pelea entre el excampeón del mundo Mike Tyson y el youtuber Jake Paul se reprogramó para el 15 de noviembre próximo, informó este viernes en una nota de prensa la promotora del combate, Most Value Promotions.

La semana pasada, la compañía anunció que debido a una úlcera que sufrió Tyson, considerado uno de los mejores boxeadores de la historia de los pesos pesados, el combate ya no se podría llevar a cabo en su fecha original, que era el 20 de julio.

Los médicos le recomendaron a ‘Iron Mike’ no hacer entrenamiento físico fuerte por unas semanas en lo que se recuperaba del problema con la úlcera.

“Retomaré el entrenamiento en breve. Estoy agradecido con el personal médico que me atendió. Lo que no cambiará es el resultado de la pelea, Jake Paul será noqueado”, expresó Tyson en el comunicado de este viernes.

La sede del combate, que será profesional, también será la misma, el AT&T Stadium de Arlington, Texas, además de ser retransmitida en directo por la plataforma de video bajo demanda, Netflix.

En carrera como boxeador Paul, de 27 años, tiene un récord de nueve triunfos, seis por la vía rápida, y una derrota; un récord que se opaca por el de la leyenda de los pesos pesados Mike Tyson, quien a los 57 años presume 50 triunfos, 44 vía nocaut, y sólo seis derrotas.

Junto a este duelo, la promotora reveló que el combate co-estelar de la velada, entre la puertorriqueña Amanda Serrano y la irlandesa Katie Taylor, por los títulos de peso súper ligero, también se llevará a cabo el 15 de noviembre.

La pelea será una revancha de lo que pasó el 30 de abril de 2022, cuando Serrano perdió por decisión un combate parejo ante Taylor, duelo que rompió el récord de una bolsa para una pelea femenina en el boxeo.