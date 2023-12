La película ‘Familia’ realiza un retrato antropológico a través de una oferta

Ciudad de México, (EFE).- La cinta de Netflix ‘Familia’ se adentra en el dilema de la pertenencia cuando un hombre (interpretado por Daniel Giménez Cacho) recibe una oferta por la casa familiar y sus hijas no quieren venderla, lo que da lugar a un “retrato antropológico”, dijo el director de la cinta, Rodrigo García, en entrevista con EFE.

“(La cinta nació) del deseo de hacer un retrato de una familia que fuera un retrato antropológico, un momento, un día, una foto familiar donde, por supuesto, hay secretos y conflictos. O sea, del deseo de ver la dinámica de una familia”, explicó García.

Cada mes Leo (Giménez Cacho) reúne a su familia en su rancho de olivos en el Valle de Guadalupe. Sus hijas Rebeca, Julia y Mariana llegan para visitar a su padre, quien vive con su hermano menor, Benny, un joven con síndrome de Down.

Durante la comida, Leo les da la noticia de que un posible comprador les ha hecho una muy buena oferta por el rancho y la familia tendrá solo unos días para decidir si vender el lugar donde crecieron, y en el que viven los recuerdos de su difunta madre.

Maribel Verdú, que interpreta a la novia de Leo, explicó que García, con quien ya había trabajado, la llamó para participar, algo que consideró “un sueño”.

Por su parte, Giménez Cacho, compartió que el director lo interceptó en Los Ángeles y le propuso participar en la cinta y él, tan pronto leyó el guion y supo quiénes compondrían el elenco, no lo dudó.

Ambos actores coincidieron en que para preparar cualquier personaje acuden a experiencias personales y especialmente cuando se trata, como en esta película, de asuntos familiares.

Del mismo modo, García consideró que “nadie se esconde de su propia escritura”.

“Mañana puedo sentarme a escribir mi versión de ‘Blancanieves y los siete enanitos’ y seré todos. No hay nada aquí que sea literalmente mío, pero sí, el momento en la edad, el momento en la vida de Leo en su edad con hijos sin padres coincidía con el mío”, compartió.

Acerca de la posible venta de la casa, Giménez Cacho consideró que representa el arraigo con el lugar donde se construyó la familia y lo que significa para cada quien perder esa casa donde crecieron. “Eso es lo que les está moviendo a todos”, sentenció.

La cinta estará disponible en Netflix a partir del 15 de diciembre y completan el elenco Ilse Salas, Cassandra Ciangherotti y Natalia Solián, entre otros.