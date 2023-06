La película “Manuela” explora las diferentes formas de experimentar la maternidad

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- La directora argentina Clara Cullen explora en su filme “Manuela”, otras formas de experimentar la maternidad más allá del lazo sanguíneo.

“Quería estudiar esta cuestión de ¿cómo se crea la maternidad?, ¿cuál es el rol de la madre? y ¿qué significa ser madre?”, contó Cullen en una entrevista con EFE sobre la cinta, que forma parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles (LALIFF).

La cineasta comenzó a indagar artísticamente en el tema después de dar a luz a su primera hija, mientras atravesaba por una depresión postparto y afrontaba un contexto duro para las madres que tienen que trabajar, como el que ofrece una ciudad como la de Los Ángeles (California, EE.UU.).

Sin más alternativa que contratar a alguien que la ayudara a hacerse cargo de su hija, Cullen empleó a Rebeca, una niñera que poco a poco fue tejiendo un lazo fuerte con su bebé.

De observar esa naciente relación nació “Manuela”, una película que retrata la historia de una migrante argentina, interpretada por Bárbara Lombardo (“El puntero”, 2011), que llega a la ciudad californiana para trabajar como niñera y apoyar a su familia económicamente, dejando en su país a su propia hija.

“En estos tiempos en los que se habla mucho del aborto y de las maternidades elegidas, casi no se habla de estos vínculos emocionales y me interesaba reformular la manera de pensar la maternidad”, dijo Cullen, embarazada por segunda ocasión.

Esta es la segunda película en la que la cineasta navega en el universo de las relaciones familiares del ámbito femenino.

Con el documental “Lo que no se ve ni se oye”, Cullen se sumergió en su historia familiar no solo para descubrir que su bisabuela había sido la primera directora de cine de Argentina, sino para hacer también una exploración interna sobre el sentido de su vida y retratar parte de su embarazo en el proyecto.

“Cuando estás embarazada estás como en esa especie de búsqueda de ¿quién sos?, ¿de dónde venís?, ¿qué estás buscando? Porque estás creando no solamente una nueva vida, sino una nueva personalidad para vos misma, y a través de una búsqueda de la historia de esta película, hice una búsqueda mía”, comentó.

El hacer “Manuela” desveló ante sus ojos la “obsesión” que tiene por el tema de la maternidad, que dice no se había percatado antes, y asegura que como artista siente la necesidad de “dar voz” a temas que importan a la sociedad desde un lugar propio y honesto.

Actualmente Cullen se encuentra trabajando en un nuevo documental y en la creación de una serie que espera poder grabar en Latinoamérica.