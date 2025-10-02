34 C
McAllen
Thursday, October 2, 2025
La petrolera estadounidense Exxon Mobil despedirá a 2.000 trabajadores a nivel mundial

By El Periódico USA
Fotografía de archivo. EFE/EPA/ALLISON DINNER

Austin (EE.UU.), (EFE).- La petrolera estadounidense Exxon Mobil despedirá a unos 2.000 trabajadores a nivel mundial como parte de un plan de “reestructuración”, según informó la agencia Bloomberg.

El anuncio llega en medio de una reciente ola de despidos dentro del sector energético en EE.UU. y menos de un mes después de que ConocoPhillips, otra de las grandes de esta industria, adelantara sus planes para despedir hasta una cuarta parte de su plantilla.

En concreto, la “reestructuración” de Exxon significará el despido de entre un 3 % y un 4 % de sus trabajadores en todo el mundo, y está enfocada a reducir costes, de acuerdo con Bloomberg.

Bajo el Gobierno de Donald Trump, el precio del barril de crudo estadounidense ha bajado a unos 67 dólares, con respecto a los casi 75 dólares por barril al que se cotizaba antes de que asumiera la presidencia. Esto ha afectado a las petroleras en EE.UU., reduciendo sus ganancias.

En febrero, Chevron anunció el despido de unas 9.000 personas, como parte de una estrategia para reducir costes y ahorrar entre 2.000 y 3.000 millones de dólares.

Espectáculos

