La policía busca a más víctimas de fraude en inversiones de aguacates en California

Los Ángeles, (EFE).- La Policía del sur de California busca a más posibles víctimas de una mujer acusada de defraudar a varias personas que invirtieron en una comercializadora de aguacate y, en algunos casos amenazar, a las víctimas con entregarlos a las autoridades migratorias si no le entregaban el dinero.

Tras una investigación de meses, el Departamento del Alguacil de Riverside detuvo a Consuelo Carrasco Ramírez, de 53 años, que supuestamente defraudó al menos a siete inversionistas que le entregaron miles de dólares para un negocio mayorista de aguacate.

Los investigadores hallaron que entre 2023 y 2025, Carrasco Ramírez persuadió a las víctimas para que invirtieran dinero en una estafa comúnmente conocida como esquema Ponzi.

La acusada tenía como objetivo a miembros de la comunidad hispana y, en algunos casos, amenazó con deportar a las personas que no quisieran continuar con la inversión.

Las autoridades de Riverside determinaron que las siete víctimas, en conjunto, le dieron a Carrasco Ramírez aproximadamente 195.000 dólares.

En lugar de invertir el dinero de las víctimas en el supuesto negocio de aguacates como le había prometido, la acusada lo utilizó para beneficio personal, según detalla el Departamento del Alguacil de Riverside en un comunicado.

Carrasco Ramírez fue detenida la semana pasada y acusada por robo con pretextos falsos, hurto mayor y emisión de cheques falsos.

Las autoridades subrayaron en el comunicado que buscan más posibles víctimas de la mujer.