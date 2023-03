La Premier uniforma diseños y abre el debate

Londres, (EFE).- La Premier busca aumentar su visibilidad. Números de mayor longitud y formas más depuradas en sus letras para ser más legibles desde lejos. Uniformidad absoluta. Todos iguales. Rodrigo Sánchez, referente internacional en el diseño gráfico, entra en el debate. Y opina en EFE. “Es una buena idea implementar unas normas gráficas comunes para clubes con presupuestos que no dan para farolillos, pero no para los grandes”.

Rodrigo Sánchez, diseñador gráfico y periodista, referente internacional en el sector, explica que la decisión de la Premier de mantener la unificación y de renovar los diseños para la temporada que viene responde a un intento de mejorar la experiencia del aficionado y que este no tenga problemas en distinguir a los futbolistas, ya sea en el campo o por televisión, aunque traiga consigo un freno a la creatividad.

“La liga inglesa trata de mejorar la visibilidad, el reconocimiento y la identificación de los jugadores para los espectadores, ya estén presentes en el estadio o estén viendo la retransmisión por televisión. Diseño gráfico optimizado al servicio del espectáculo. Números de mayor longitud y formas más depuradas para poder ser distinguidos desde lejos. Se acabaron las ocurrencias, los sinsentidos o los caprichos del cuñado del presidente. Todos igual”, explica Sánchez.

Avery Dennison, empresa de ropa, es la encargada desde 2019 de los diseños de tipografías de las camisetas de la Premier League y esta semana anunció que de cara a la temporada que viene habrá algún pequeño rediseño.

“Se incrementará la altura del número y la integración de un patrón único para todos los equipos asegura que la nueva fuente aumente la visibilidad. Además de los cambios en el nombre y el número, la insignia de la Premier League ha sido rediseñada para la próxima temporada y solo mostrará el icónico león”, comunicó la liga inglesa.

Como detalle para el campeón, el conjunto que gane este año la Premier, es decir; Arsenal o Manchester City, podrá llevar una insignia de campeón en dorado durante la temporada 2023-2024.

“Los ingleses han optado por la elegancia y la coherencia, no por la distinción individual. Más propio de una uniformidad de equipo nacional en torneos internacionales que la de equipos locales en ligas domésticas”, añade Sánchez, que va un paso más allá y critica la falta de criterio a la hora de no frustrar otros intentos creativos.

“Pero, ¿por qué no abundar en normas que atañan a los colores de las camisetas, por ejemplo? El rojo irrita, ese amarillo marea al contrario, las rayas horizontales confunden, la segunda equipación se mimetiza con el público… O vamos a homogeneizar los escudos. Todos redondos, cuadrados o triangulares y nada de coronas, cruces, animales, flechas, lanzas o monedas que alguien puede sentirse molesto”.

Esta será la cuarta vez en la historia (desde 1992) que la Premier League realice un rediseño a sus plantillas. Los nuevos números y nombres ya han sido ensayados en el césped, con comentaristas, para probar su visibilidad, y comenzarán a distribuirse en las tiendas entre primavera y verano, en función de cuándo cada club empiece a vender sus camisetas de la temporada 2023-2024.

En el caso de España, la unificación no llegó hasta 2017,0 cuando la Liga decidió acabar con los diseños dispares y abogar por la legibilidad. La regulación, hasta el momento, no ha llegado a las competiciones europeas, donde la variedad de equipos y nacionalidades da más espacio al diferente.