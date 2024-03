La primera píldora anticonceptiva sin receta aprobada en EE.UU. saldrá a la venta este mes

Washington, (EFE).- Norgestrel, el primer anticonceptivo oral aprobado para su uso en Estados Unidos sin receta médica, podrá adquirirse desde finales de marzo en las farmacias e internet, anunció la empresa farmacéutica Perrigo.

Esas píldoras de 75 miligramos, que se comercializan con el nombre de Opill, son anticonceptivos orales que han de administrarse a la misma hora cada día y no deben usarse como anticonceptivo de emergencia.

“Esto es histórico: pacientes en todo el país pronto podrán encontrar una opción adicional, segura y eficaz, de métodos anticonceptivos en los estantes de las farmacias”, afirmó en un comunicado Alexis McGill Johnson, presidenta de la organización proabortista Planned Parenthood.

“La disponibilidad de anticonceptivos sin receta médica es un paso importante hacia un mayor acceso para más personas”, añadió. “Para que estén realmente al alcance de los pacientes, los métodos anticonceptivos de venta libre como Opill deben estar cubiertos por los seguros”.

Cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) dio su aprobación a esa píldora en julio del año pasado, Patrizia Cavazzoni, directora del Centro para Evaluación e Investigación de Medicamentos, dijo que “usado según las instrucciones el anticonceptivo oral diario es seguro”.

“Se espera que será más efectivo que los métodos anticonceptivos actualmente disponibles en la prevención del embarazo no deseado”, añadió.

Este acceso adicional a la prevención del embarazo ocurre cuando el aborto se ha convertido de uno de los asuntos más controvertidos en la campaña de las presidenciales de noviembre.

El Tribunal Supremo anuló en junio de 2022 a nivel federal un fallo de 1973 que había legalizado el procedimiento y desde entonces una veintena de estados ha aprobado leyes que lo restringen.

El comunicado de Perrigo indicó que el anticonceptivo que ya se ha enviado a las cadenas de tiendas y farmacias estará disponible en cajas de un mes al precio de 19,99 dólares, de tres meses con un precio de 49,99 dólares, y de seis meses con un costo de 89,99 dólares.

Norgestrel no es nuevo. Ha estado en el mercado desde hace medio siglo como un anticonceptivo bajo receta hasta que la FDA determinó que es seguro para la venta sin ese requisito en el país.