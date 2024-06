La primera presidenta que tendrá México, Claudia Sheinbaum, inspira corrido

Monterrey (México) (EFE).- La futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya tiene su corrido, que fue escrito y grabado por el compositor y cantante mexicano, Gonzalo Peña, mejor conocido como ‘La Pantera del Corrido’.

En entrevista con EFE, el artista, nacido en Saltillo, Coahuila, al norte del país, reveló este sábado que el tema se llama ‘Más cabrona que bonita’ y hace alusión al poder de las mujeres en la política como la propia Sheinbaum, quien se convertirá en la primera presidenta de México.

“Vamos a ver qué pasa con Claudia, ojalá que nos cambie el país”, dijo.

Mencionó que México necesita importantes cambios como que se acabe la delincuencia que sufre la mayor parte del territorio nacional.

“Yo creo que todos queremos, no nada más yo, que no haya tantos delitos, toda clase de delitos”, afirmó.

‘La Pantera del Corrido’ dijo que le llevó solo un día hacer la canción y la grabó en unos estudios de Monterrey, Nuevo León.

El tema se lanzó el pasado jueves a través de distintas plataformas, y el cantante dijo que espera poder tener el video del corrido en los próximos días.

Peña confesó que la letra está basada en las cualidades políticas de Sheinbaum y su triunfo en las pasadas elecciones del pasado 2 de junio.

“Más cabrona que bonita, así resultó la dama, la miraron muy mansita y pensaron dominarla, pero les abrió boquete y a los contrarios les cala. Desde niña daba muestras de respeto y disciplina, mucho era su inteligencia y el valor no lo medía”, dice una estrofa del tema.

El artista ha escrito otros corridos a personajes famosos como el narcotraficante, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán”, la actriz Kate del Castillo, la fallecida cantante méxico estadounidense Jenni Rivera y Diego Santoy Riveroll, quien asesinó a dos menores de edad y atentó contra la vida de su novia, en un caso muy conocido en Monterrey, al norte de México.

El intérprete mexicano comentó que le gustaría presentarle el corrido a la propia Sheinbaum.

“Nunca había habido una presidenta y ahora sí como quien dice es una novedad. Algo que no se había visto entonces esperemos que gobierne bien”, indicó.

Añadió que actualmente están viviendo un tiempo muy importante las mujeres en México.

“Ahorita los hombres quedaron muy abajo. Yo creo que a las mujeres no les habían dado ese respeto, esa oportunidad”, concluyó.

El corrido es un género musical en México y sus letras versan sobre eventos políticos, históricos, venganzas y relaciones sentimentales. Actualmente, su evolución ha llevado a subgéneros como los narcocorridos o los corridos tumbados.