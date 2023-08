La procesadora de alimentos Tyson Foods anuncia el cierre de cuatro plantas

Washington, (EFE).- Tyson Foods, la segunda procesadora y comercializadora de carne avícola, porcina y vacuna más grande del mundo, anunció este lunes que cerrará en octubre otras cuatro de sus plantas en Estados Unidos.

El anuncio coincidió con la publicación de los resultados financieros de la empresa en el tercer trimestre y una caída de alrededor del 8 % en la cotización de sus acciones.

Las plantas que cesarán sus operaciones en los próximos meses están ubicadas en Little Rock (Arkansas), Corydon (Indiana), y Dexter y Noel (Misuri).

En mayo la firma había anunciado el cierre sus plantas en Van buren (Arkansas) y Glen Allen (Virginia), con la pérdida de unos 1.700 puestos de trabajo. Al mes siguiente Tyson indicó que eliminaría un 10 % de los empleos corporativos y un 15 % de los puestos gerenciales.

En un boletín de prensa el presidente de Tyson, Donnie King, dijo que “la difícil decisión muestra el compromiso de la compañía para tomar acciones audaces y por la excelencia operativa, incluidos la reducción de costos y el mejoramiento de la utilización de la capacidad instalada”.

La planta de Little Rock cerrará alrededor del 7 de octubre y la producción se asignará a otras instalaciones.

La patronal indicó que los trabajadores en la planta no verán cambios en sus beneficios y que se les pagará el tiempo de vacaciones ganado que no hayan usado hasta la fecha del cierre.

Además, Tyson pagará un bono de retención de 1.000 dólares a cualquier empleado asalariado que siga trabajando hasta la fecha deñl cierre de la planta.

El cierre de la planta en Dexter, previsto para el 13 de octubre, resultará en la pérdida de empleo para 683 trabajadores y afectará a criadores de pollos, conductores de camiones y otros empleados.

El administrador municipal David Wyman pidió a la comunidad que dé apoyo a los trabajadores de la planta, explicando que la decisión de esa instalación se tomó a nivel de la gerencia corporativa.

Añadió que el cierre de la plana en Dexter y otros sitios tiene sentido desde el punto de vista empresarial ya que son instalaciones viejas. La planta en esa ciudad empezó a funcionar en la década de 1930 y la producción avícola ha sido parte importante de la economía local desde la década de 1890.

En octubre del año pasado Tyson Foods anunció que trasladaría toda su operación gerencial a Springdale (Arkansas). Antes de ello la firma tenía oficinas gerenciales en Chicago, Downes Gove (Illinois) y Dakota Dunes (Dakota del Sur), entre otros sitios.

Tyson Foods emplea a más de 135.000 trabajadores y en 2022, con ingresos de 53.200 millones de dólares, tuvo ganancias de 3.240 millones de dólares. Cada año Tyson exporta el mayor porcentaje de carne vacuna vendida por Estados Unidos.

Según el Economic Policy Institute los latinos, que son el 16,8 % de la fuerza laboral de EU.UU., representan el 34,9 % de los trabajadores en plantas de procesamiento de carne, y los afroamericanos, que son el 11,3 % de la fuerza laboral, suman el 21,9 % de los empleados en esa actividad.