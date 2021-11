La producción industrial de EE.UU. remonta en octubre pese a atasco global

Washington, (EFE).- La producción industrial de Estados Unidos aumentó un 1,6 % en octubre y la tasa de utilización de la capacidad industrial se situó en máximos desde el inicio de la pandemia, en una señal de la recuperación de la economía del país pese a los problemas en las cadenas de suministro globales.

Así lo indicó el informe de la Reserva Federal (Fed), divulgado este martes, que apuntó que “casi la mitad de la subida de octubre reflejó la recuperación tras el paso del huracán Ida”, que ocasionó importantes daños en el noreste de Estados Unidos.

El alza del mes pasado se produce tras el descenso del 1,3 % en septiembre, y estuvo aupado por el incremento del 1,2 % en el sector de las manufacturas y del 4,1 % de la producción minera, que incluye la perforación petrolera.

Otro de los elementos positivos del informe es el repunte en la tasa de utilización de la capacidad industrial en EE.UU., que pasó del 75,2 % en septiembre al 76,4 % en octubre, y se ubicó en el mayor nivel desde diciembre de 2019.

No obstante, este indicador aún se encuentra por debajo de la media histórica, cuyo promedio entre 1972 y 2012 fue del 79,6 %.

El dato mostró una notable mejoría, especialmente en el sector automotriz que pasó del 85,5 % de septiembre al 94,9 % en octubre.

“La producción automotriz en EE.UU. está registrando un gradual retorno a medida que los problemas de (escasez de) semiconductores se solucionan”, señaló Gregory Daco, economista jefe de la consultora Oxford Economics, en su cuenta de Twitter.

Desde que se empezaron a relajar las restricciones a la movilidad y a la actividad económica por la pandemia de covid-19, la demanda de bienes y servicios ha experimentado un crecimiento repentino, al que los fabricantes y transportistas no han sido capaces de dar respuesta, lo que ha generado un cuello de botella en EE.UU.

Asimismo, este martes se conoció el indicador de ventas minoristas en EE.UU., que también registró un ascenso del 1,7%, y que apunta a la solidez en el gasto de los consumidores pese a la inflación y las persistentes temores por la pandemia.

LENTA PERO SOSTENIDA MEJORÍA DEL EMPLEO

Los últimos datos de EE.UU., la primera economía del mundo, confirman la progresiva recuperación tras la aguda crisis provocada por la pandemia de covid-19.

En octubre, el índice de desempleo en el país disminuyó en dos décimas y se ubicó en el 4,6 % de la fuerza laboral en octubre, el nivel más bajo desde marzo de 2020.

En abril de 2020 el desempleo llegó al 14,4 % y desde entonces el mercado laboral estadounidense ha ido recuperándose con altibajos por un año y medio fortalecido con estímulos económicos sustanciales provistos por el Gobierno.

Aun así, la tasa de desempleo sigue estando por encima del promedio del 3,5 % en los meses previos a la pandemia.

INFLACIÓN, LA MAYOR PREOCUPACIÓN

La gran inquietud económica ahora en EE.UU. es la persistente subida de precios.

La tasa interanual de inflación se disparó en octubre hasta el 6,2% -ocho décimas por encima de la de septiembre- lo que supone el registro más alto de los precios de consumo en este país desde 1990, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

Hasta ahora la Fed ha insistido en que las tasas elevadas de inflación tendrán un carácter transitorio, aunque ha reconocido que durarán más tiempo de lo previsto y no empezarán a moderarse hasta 2022.

En septiembre, el banco central estadounidense elevó sus previsiones de inflación del 3,4% al 4,2 % para finales de 2021.

En este sentido, la Fed anunció hace dos semanas que comenzará este mes a desmontar el extraordinario estímulo monetario desplegado para apoyar la economía, con la reducción progresiva de su multimillonario programa de compra mensual de bonos.

Su presidente, Jerome Powell, explicó tras la última reunión de política monetaria del organismo, en la que se dejaron sin cambios los tipos de interés en el rango de entre 0 % y 0,25 %, que la decisión obedece al “fortalecimiento” de la economía.

Como consecuencia, el volumen de compras mensuales de bonos de la Fed, actualmente en 120.000 millones de dólares, se iría reduciendo de manera paulatina cada mes en 15.000 millones con el objetivo de acabar completamente con el programa a mediados de 2022.

La próxima reunión de política monetaria del banco central se celebrará el 14 y 15 de diciembre.