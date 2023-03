La productora argentina Victoria Alonso deja Marvel tras 16 años de trabajo

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- La argentina Victoria Alonso, que se convirtió en la latina más poderosa de Hollywood al desarrollar una exitosa carrera como productora en Marvel, ha abandonado la compañía, confirmó la revista Variety.

Alonso se incorporó a Marvel en 2006 como vicepresidenta ejecutiva de Efectos Visuales y Postproducción, y se desempeñó como coproductora de éxitos de taquilla como “Iron Man”, “Iron Man 2” y “Thor”.

En 2015, Alonso fue nombrada como vicepresidente ejecutiva de producción de Marvel. Seis años más tarde se convirtió en la presidenta de Postproducción, VFX y Animación en los estudios con lo que asumió la supervisión de toda la postproducción de las producciones de Marvel.

Éxitos de taquilla como “Avengers: Endgame” y “Spider-Man: No Way Home” también tuvieron detrás a Alonso.

En una entrevista reciente con EFE, Alonso, de 57 años, dijo que Hollywood es cíclico. “Hoy estamos a un nivel y mañana en otro totalmente diferente. Puede ser que quien hoy me ayuda con el café mañana esté en mi puesto”.

Su último día de trabajo fue el viernes pasado, según informó Variety, que no explicó los motivos de la partida de la productora argentina, que llegó con apenas 19 años de edad a EE.UU.

Marvel aún tiene por estrenar varias películas en las que Alonso es productora ejecutiva.

Alonso también fue productora de la película “Argentina, 1985”, que ganó el Globo de Oro a la Mejor película de idiomas extranjeros y recibió una nominación al Óscar.