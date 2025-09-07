La productora de Will Smith selló un acuerdo con Paramount para impulsar películas

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- La productora de la estrella estadounidense Will Smith, Westbrook, selló un acuerdo con el gigante del entretenimiento Paramount Pictures para impulsar varias películas que puedan desarrollarse en franquicias, informó Deadline.

Los términos incluyen un acuerdo de primera opción, con el impulso de dos producciones: el suspense ‘Sugar Bandits’ y ‘Rabit Hole’, que estarán tentativamente protagonizadas por Smith, según un comunicado al que ha tenido acceso la revista especializada.

Basada en la novela ‘Devils in Exile’, del escritor Chuck Hogan, ‘Sugar Bandits’ cuenta la historia de un ex soldado de las Fuerzas Especiales que dirige un escuadrón de justicieros de élite que trabaja para acabar con el tráfico de drogas en Boston (EE.UU.).

Por su parte, de ‘Rabit Hole’ no se conocen detalles más allá de que contará con la participación de Jon Spaihts, coescritor de las aclamadas películas de Dune.

Este acuerdo refuerza las líneas de Paramount, quien ha estado en busca de nuevos talentos tras su fusión con Skydance Media y el cambio de directiva.

Una de las últimas incorporaciones fueron los hermanos Duffer, creadores del fenómeno Stranger Things de Netflix, quienes el pasado agosto firmaron un contrato de cuatro años con Paramount para “escribir, producir y dirigir películas de ficción de gran escala”, según el acuerdo.