La púgil Amanda Serrano ensalza el “poder” de las mujeres para triunfar

San Juan, (EFE).- La boxeadora puertorriqueña Amanda Serrano aseguró en Puerto Rico que las mujeres “son fuertes y tienen poder” para lograr grandes triunfos en la vida, tal y como hizo ella este mes como deportista.

Serrano, de 33 años, se convirtió el pasado 4 de febrero en la primera boxeadora puertorriqueña -masculino o femenino- en unificar todos los títulos púgiles mundiales al derrotar en el Madison Square Garden por decisión unánime a la mexicana Erika Cruz.

“Ese es mi trabajo: abrirle las puertas a otras mujeres. Y yo creo que ese es mi trofeo, el ayudar a otras y yo estoy contenta. (Hay que) seguir adelante. Yo abrí la puerta para ustedes”, dijo durante un acto de homenaje en la sede del Departamento de Recreación y Deportes (DRD).

Hasta allí, llegó Serrano cargando sus cinco títulos de la división pluma de la Organización Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Internacional de Boxeo.

“Gracias desde el fondo de mi corazón. Yo no me hubiese hecho campeona sin ustedes, porque Puerto Rico nunca había logrado eso y necesitamos brillar. Necesitábamos decir: ‘tenemos todo tipo de campeón”, sostuvo Serrano ante los presentes en la cancha Nilmarie Santini del DRD.

La púgil, que estuvo acompañada de su entrenador, Jordan Maldonado, espera lograr otra victoria el 20 de mayo próximo en su revancha ante la irlandesa Katie Taylor en Irlanda.

Serrano (44-2-1), nacida en Carolina (Puerto Rico) pero criada en Nueva York y campeona en siete divisiones, y Taylor (22-0) se enfrentaron la primera vez el 30 de abril de 2022, en una pelea que ganó la europea por decisión dividida.

“Gracias por estar orgullosos de mí. El 20 de mayo en Irlanda. ¡Vamos a darle! Y las mujeres tienen poder y somos fuertes también”, destacó Serrano.

En esta misma línea, indicó que ya dejó su legado deportivo “sobre la mesa para Puerto Rico” y que espera “regresar con la faja de campeona de Irlanda”.

Al homenaje también acudieron el campeón Jonathan “Bomba” González, Alberto Machado, y los excampeones Félix “Tito” Trinidad, Alex “El Nene” Sánchez y Alfredo “El Salsero” Escalera, así como las púgiles Kiria Tapia y Stephanie Piñeiro.

“Las puertas están bien abiertas para Kiria, Stephanie, para que hagan lo que quieran. Las cosas han cambiado. Al principio no había dinero, no había oportunidad, y gracias a Dios eso ha cambiado hoy en día”, afirmó Maldonado.

“Esperamos muchas cosas grandes de Kiria, Stephanie y cualquier otra chica que quiera hacer boxeo. Ahora es el tiempo apropiado para ser una boxeadora. Este es el principio, pero viene más. Para ustedes, lo hacemos otra vez”, añadió.

Previo a la actividad en el DRD, Serrano y su equipo de trabajo visitaron al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, en La Fortaleza, la sede del Ejecutivo puertorriqueño.

En su encuentro, Pierluisi reconoció la gesta de Serrano y le expresó admiración por su dedicación deportiva, a la vez que le agradeció por poner el nombre de Puerto Rico “en alto”.