La quarterback mexicana Diana Flores busca empoderar a las mujeres

Tucson (AZ), (EFE).- Diana Flores, la quarterback mexicana escogida por la NFL para liderar su campaña “Run With It”, que impulsa el flag football (fútbol bandera), espera con su imagen inspirar y empoderar a las mujeres no sólo en el deporte sino en todos los aspectos de la vida, según dijo a EFE.

Flores fue vista por millones de televidentes en un anuncio publicitario emitido durante la transmisión del Super Bowl LVII en el que los Kansas City Chiefs vencieron a los Philadelphia Eagles en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

“Fue una experiencia muy linda. Me siento muy honrada de haber tenido una oportunidad en este escenario tan grande para recordarle al mundo cómo el poder del deporte impulsa el poder de las mujeres”, dijo Flores en entrevista telefónica.

La mexicana, de 25 años y capitana de la selección mexicana de flag football, se ganó el corazón de todos al protagonizar el anuncio de dos minutos “Run with It” (corre con eso).

El flag football es una modalidad del fútbol americano que consiste en quitar al oponente las banderas que lleva a sus costados en vez de tirarlo al suelo.

En el anuncio una reportera entrevista a Flores y le pregunta si hay alguien capaz de quitarle las banderas que porta a los costados de la cadera, y a continuación trata de quitarle una. Se desencadena una persecución de reconocidos deportistas para despojar a la mexicana de dichas banderas.

Flores logra esquivarlos con la ayuda de la leyenda del tenis estadounidense Billie Jean King y la quarterback de la selección de Estados Unidos de flag football, Vanita Krouch.

La atleta mexicana dice que simplemente se enamoró de este deporte debido en gran parte a su padre, quien de joven jugó fútbol americano. “Él fue quien me llevó a mi primer entrenamiento de flag (cuando tenía 9 años), y desde entonces vivo enamorada del deporte”.

A partir de esos inicios ha tenido una exitosa carrera deportiva llena de triunfos e importantes logros, entre los que se destaca la medalla de oro en los “World Games 2022” con la selección femenina de México, que derrotó a EE.UU.

Confiesa que no esperaba la repercusión que ha tenido el anuncio y la campaña con el mensaje de empoderamiento que tiene para la mujer y de que se pueden romper barreras de todo tipo. “Creo que el principal mensaje que debe permanecer es que la mujer es poderosa, es inteligente, es capaz de hacer lo que se proponga tanto a nivel profesional como personal. No hay barreras”, manifestó.

Asegura que estos ideales los aprendió de su madre. “Ha sido mi fan número uno, mi apoyo más grande. En los momentos más lindos, más complicados, en los momentos de duda, hoy le estoy muy agradecida por la confianza y seguridad que me ha dado como mujer”, sostuvo.

Este mensaje de tenacidad es el que también ha querido llevar a México, que aunque es un país tradicionalmente conocido por el fútbol soccer, ha dado un espacio a la práctica del flag football.

“En México por varios años hemos sido potencia a nivel mundial en flag football. El crecimiento de este deporte se está expandiendo a otros países”, señaló Flores.

Inclusive varias atletas, como ella, han ganado becas para seguir jugando flag football en universidades y al mismo tiempo terminar una carrera, explicó.

El flag football se juega en más de 100 países, y aproximadamente 20 millones de personas lo practican a nivel mundial. “El futuro es brillante para este deporte y para las mujeres que lo practican”, enfatizó la atleta mexicana.

Flores también se ha unido a la ardua labor para que el flag football forme parte de los próximos Juegos Olímpicos, que se llevarán a cabo en Los Ángeles en 2028.

“Creo que hoy estamos más cerca que nunca de lograr el sueño olímpico. El flag football tiene muchas cualidades, que rompe barreras de nacionalidades. Es creativo, divertido. Ello lo hace un buen candidato para formar parte de las olimpiadas”, finalizó.