La receta de Mora, el mexicano 16 años que deslumbró en el Mundial de Chile

Santiago de Chile, (EFE).- El talento no es suficiente, aunque abre puertas, y la razón para que Gilberto Mora de Xolos de Tijuana sea a sus 16 años la promesa de México es que tuvo un técnico que lo impulsó, el colombiano Juan Carlos Osorio, un entorno que lo ayuda a crecer y su ambición para mejorar.

El versátil jugador llegó a Chile para jugar el Mundial Sub-20 con la selección mexicana con el rótulo de crack y lo confirmó, cayó eliminado en cuartos de final ante Argentina, pero demostró por qué lo siguen los clubes grandes de Europa.

Mora hizo tres goles y dos asistencias en cinco partidos y dejó claro que estaba para más, pero tropezó con una albiceleste que le tuvo temor a su poder y plantó un muro defensivo para complicarle sus escurridizas filtraciones el área.

Hasta los cuartos de final había llegado marcando dos goles a España, un penal a Marruecos, intervino en los dos goles frente a Brasil y dio una asistencia en octavos de final.

“Trato de disfrutar cada momento con mis compañeros, mostrar en la cancha mi fútbol y ser feliz dentro del campo”, dijo a su paso por el Mundial de Chile.

Mora, nacido en Chiapas, fue el líder de la ofensiva del Tri llevando en sus espaldas la responsabilidad de ser el fenómeno con una carrera meteórica que inició con tan solo 15 años en la Liga MX.

El hombre clave fue el entrenador colombiano Osorio, quien le hizo debutar con el club de Tijuana en agosto de 2024 y bajo su tutela se convirtió en el jugador más joven en anotar un gol en la máxima categoría de México.

Casualmente, en la liga menor de Tijuana su primer entrenador también fue un colombiano, Wilson Rivas.

La conexión con Osorio le dio al volante la confianza para afirmar sus pies en la élite, luego de su histórico gol ante el León en el Apertura 2024 para darle el triunfo a Xolos por 2-1, en apenas su tercer partido profesional.

Su padre, el mentor

La ambición de Mora ya había quedado manifiesta en su estreno enfrentando a Santos Laguna, cuando dio una asistencia.

En sus primeros partidos dejó su firma de promesa: visión del campo, desborde y tino para marcar goles importantes.

La vorágine de la fama temprana, por ahora, no lo ha hecho tambalear. La influencia de sus padres ha sido valiosa, especialmente de Gilberto Mora Olayo exjugador y entrenador de fuerzas básicas de Xolos.

Mora Olayo ha confesado a la prensa que le recuerda a su hijo que tiene que sacar lo mejor de sí y jugar para el equipo.

“Trato de disfrutar dentro del campo siempre al servicio de mi equipo y bueno creo que se me han dado las cosas bien”, dijo el volante durante su paso por Chile.

Pero Mora todavía es un niño, aunque haya debutado en la selección absoluta de México con Javier Aguirre, que sucedió a Osorio.

Le enseñan a manejar la presión y no deslumbrarse por los apodos como ‘el Pedri mexicano’, por su estilo de juego parecido al del futbolista español del Barcelona.

Consejos no le faltan, su actual entrenador en Tijuana, el uruguayo Sebastián ‘el Loco’ Abreu, también hace de tutor y le recomendó disfrutar del Mundial Sub-20.

“Claramente le está dando continuidad a todos a todos sus procesos y asumiendo ese liderazgo futbolístico que sabe que tiene que tener”, opinó Abreu en ESPN.

Por 15 millones, “ni una pierna”

Una mujer es la representante del mexicano, la brasileña Rafaela Pimenta quien monitorea el interés que genera Mora en Real Madrid, Barcelona y clubes de la Premier League inglesa.

Aunque la joya mexicana no podrá ser transferido a Europa hasta enero de 2027, cuando cumpla la mayoría de edad, ya se comentan cifras a las que Pimenta respondió: “con 15 millones de euros no se compra ni una pierna”.

La experimentada agente sabe lo que vale una perla como Mora, quien podría convertirse en el traspaso más valioso en la historia de la liga mexicana.

Pimenta también lo guía y ha confesado en entrevistas que recomienda al futbolista despreocuparse por su contrato y vivir ese proceso una experiencia más.

Y Mora se deja conducir: “Es un orgullo que esos equipos estén interesados, pero trato de vivir el presente”, aseguró.

María José Rey