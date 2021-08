La reina de las telenovelas y cantante multiplatino Thalía llega a los 50

Miami, (EFE News).- La adolescente de Timbiriche, reina de las telenovelas, cantante multiplatino y ahora ávida Tiktoker, Thalía llega este jueves a los 50 años de edad llena de proyectos y cumpliendo la promesa que se hizo de vivir la vida de la forma más divertida posible, a pesar de las adversidades.

“Happy birthday to me! 50. Y así vivo mi vida ‘sin-cuenta’ de aquellas malas experiencias, sino aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a la que me aman. Sin-cuenta del valor social o económico de la gente, sino de la sensación de paz, alegría y cariño que siento al estar con ellos”, escribió la artista.

Para la mexicana hay que vivir libres de unos “resentimientos, envidias o corajes” que reducen la “calidad de vida” y disfrutar de ella apostándolo todo a lo “más maravilloso e importante”, el AMOR con mayúsculas.

Publicado en su cuenta de Instagram, la artista mexicana usó estas palabras para acompañar unas coloridas fotos de cumpleaños en las que posa mostrando su figura y demostrando su lado más pícaro y juguetón.

Lo de los “sin-cuenta” es la actitud que asumió Thalía después de los años que pasó luchando contra la enfermedad de Lyme, que coincidieron con la muerte de su madre, de la que era muy cercana.

“Yo no cuento nada, ni siquiera el tiempo. Tampoco miro la báscula”, dijo la artista y empresaria a Efe en una entrevista realizada a finales de 2020, en la que explicó que ha sido la fórmula que le permite controlar su ansiedad crónica.

Eso y “vivir la vida en el momento”. Eso implica dedicarle tiempo a sus animales, perros y pajaritos, y a su esposo, Tommy Mottola, y Sabrina y Matthew, los hijos de ambos.

Claro, y a su carrera, que es el lado que la mantiene “cuerda”.

TIMBIRICHE, LAS MARÍAS Y LA MÚSICA

Nacida en la Ciudad de México, Thalía comenzó a trabajar en el mundo del espectáculo antes de cumplir los 9 años. Poco antes había muerto su padre, un episodio que la dejó sin habla por más de 12 meses.

“Yo recuerdo que fui al hospital a despedirme de él y murió minutos después”, contó la artista durante una entrevista. Por mucho tiempo pensó que era su culpa, lo que transformó su duelo en trauma. De hecho, además de terapia, fue el meterse en la música lo que la ayudó a superarlo.

En 1986 se integró a la banda juvenil Timbiriche, donde conoció el éxito profesional y el delirio de sus fans, que hasta ahora la acompañan. Thalía tiene hoy en día 17,9 millones de seguidores tan solo en Instagram.

Al salir del grupo se lanzó como solista, manteniendo la popularidad anterior, con éxitos como “Amor a la mexicana”, “Piel canela”, “Amor a la mexicana”, “A quién le importa” y más recientemente “No pasó”, con Natti Natasha.

Sin embargo, lo que le dio la mayor proyección fuera de América Latina fueron las telenovelas que se han apodado como “Las tres Marías”.

Fue una seguidilla de melodramas como los nombres “María Mercedes” (1992), “Marimar” (1994) y “María la del barrio” (1996). Datos de Televisa, la empresa productora, aseguran que esta última fue vista por más de mil millones de personas a nivel mundial, logrando récords de audiencia del 81 % en el mundo árabe.

Pero en una muestra de que esta filosofía de disfrutar la vida ya estaba en ella, Thalía cerró la puerta a la actuación y los 2000 han sido únicamente de música y ha sacado un total de 32 álbumes. El más reciente trabajo musical fue “Desamorfosis”, donde tiene colaboraciones con Mau y Ricky, Pitbull y Myke Towers.

“Hay gente que se sorprende de verme trabajando con artistas urbanos, pero es algo que yo he hecho toda la vida. Mi pop siempre ha incluido elementos bailables de lo que está sonando en el momento. Esto es parte de mi evolución”, aseguró Thalía a Efe en una entrevista al promover “La luz”, su trabajo con Towers.

LAS REDES Y LA GRATITUD

Al evaluar su trayectoria, Thalia siempre habla de su relación con el público, que al mudarse a Nueva York tras casarse con Mottola en diciembre de 2000, fomentó a través de la radio.

Hoy en día, el vínculo es a través de las redes sociales, donde tiene una presencia diaria y una personalidad mucho más lúdica de la que se le ha visto en sus otros espacios públicos. Sus Tiktoks están hechos desde la comedia y, muchas veces, con ganas de reírse de sí misma.

“Yo solo le quiero dar a la gente felicidad, es una forma de expresarles lo agradecida que estoy por lo que me ha dado la vida y solo hago lo que me hace bien”, aseguró.

Y en ese tono de agradecimiento, Thalía cerró su mensaje de cumpleaños dando gracias a su familia y amigos por su “amor y compañía”.

“Y a mis queridos F.A.N.S (familia, amigos, niños, soñadores) gracias por tanto. A celebrar a todo lo alto! ¡Feliz cumpleaños niña”, escribió.