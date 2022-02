La rusa Kalinskaya vence a la china Wang y va a cuartos en Abierto de Zapopan

Guadalajara (México), (EFE).- La rusa Anna Kalinskaya avanzó a los cuartos de final del Abierto de Zapopan, luego de superar 6-4, 0-6 y 6-4 a la china Xinyu Wang en el partido más emocionante de la jornada.

En la primera manga la paridad entre ambas tenistas se extendió hasta el séptimo juego en el que Kalinskaya, de 23 años, quebró el servicio de Wang, 94 del mundo; mantuvo su saque y le venció 6-4.

En el segundo set, la jugadora china, de 20 años, arrasó; rompió el servicio de la rusa en tres ocasiones y se llevó la manga por 6-0.

Kalinskaya, posición 100 mundial, despertó, dominó desde el fondo de la cancha, mantuvo su servicio, consiguió un par de quiebres y se impuso 6-4 en el set decisivo.

En el primer encuentro de este miércoles la china Qiang Wang clasificó a los cuartos de finales al imponerse 6-4 y 6-2 a la francesa Harmony Tan, de 24 años, en 1h 18 de partido.

Wang, de 30 años, dominó desde el primer set en el que abrió con ruptura. A pesar tener el manga 4-1 en contra Harmony Tan, clasificada 104 del mundo, tuvo su mejor momento al quebrar el servicio de la asiática hasta igualar 4-4.

Qiang Wang retomó el control con un nuevo rompimiento para ganar el set 6-4.

En la segunda manga la china, 144 del ranking mundial, fue más dominante y se colocó 4-0 ante una Harmony Tan que no dejó de luchar pero no pudo evitar perder el set 6-2.

Más tarde la semifinalista del 2021, la checa Marie Bouzkova, eliminó a la italiana Lucia Bronzetti con parciales de 7-6 y 6-2 en 1h 59 de partido.

El primer set, parejo y emocionante, requirió de un tie-break que Bouzkova, 96 en el ranking mundial, ganó 7-2.

En la segunda manga la checa de 23 años obligó a Bronzetti, también de 23, a jugar muy atrás por la profundidad de sus tiros, le quebró tres veces el servicio en un set que celebró con 6-2 a favor.

Marie Bouzkova explicó cuál fue su estrategia para dominar la segunda manga.

“Fui más agresiva en el segundo set que en el primero; todo me salió mucho mejor y me llevó a terminar más rápido el partido”, dijo la checa al final del partido.

En el último duelo de la jornada la eslovaca Anna Schmiedlova, número 88 del mundo, eliminó por 6-3 y 7-6 a la rusa Anastasia Potatova, 111 en el ranking.

Los partidos restantes de los octavos de finales de este jueves enfrentarán a la campeona, la española Sara Sorribes, tercera favorita, ante la polaca Magdalena Frech; la colombiana Camila Osorio, número cuatro del Abierto, jugará con la estadounidense Hailey Baptiste.

Chloe Paquet, de Francia, se medirá a la estadounidense Sloane Stephens; la también estadounidense Caroline Dolehide hará lo propio contra Daria Saville, de Australia.

El torneo, que transcurre en cancha dura, tiene una bolsa de premios de 262.727 dólares.