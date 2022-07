La salsa moderna con Michael Stuart estará en Premios Juventud 2022

Miami, (Notistarz).- El salsero boricua Michael Stuart formará parte del grupo de estrellas confirmadas para presentarse en Premios Juventud 2022, que tendrán lugar el 21 de julio en Puerto Rico con transmisión en directo por Univisión.

Luego de su triunfo en el programa “Tu Cara Me Suena” y el lanzamiento de su reciente tema “Bailemos” el salsero Michael Stuart, encenderá con su música tropical la ceremonia de entrega de los prestigiosos Premios Juventud.

“Wow, no tengo palabras para expresar cómo me siento”, expresó Michael Stuart tras ser confirmado como artista invitado a la ceremonia para Premios Juventud 2022.

Dijo que estaba “en uno de los momentos más importantes de mi carrera y luego de recibir esta noticia de mi participación en Premios Juventud no tengo más que palabras de agradecimiento con todos los que de una forma u otra me han apoyado. Seguimos por más”.

Michael Stuart se encuentra en uno de los momentos más significativos de su vida y se prepara para encender el escenario de Premios Juventud con su reciente sencillo “Bailemos”, tema con el que revivió la salsa con sonidos modernos para llegar a las nuevas generaciones.

El salsero boricua hizo historia en varias ocasiones durante la segunda temporada de “Tu Cara Me Suena”, en donde se transformó en grandes estrellas de la música tales como Juan Gabriel, Celia Cruz, Daddy Yankee, entre otros.

Logró llevarse a casa el triunfo con el que apoyó a la fundación Ola del Cielo, que ayuda a niños con Síndrome de Down, espina bífida, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las destrezas motoras.