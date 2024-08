La salud de Izquierdo mantiene en vilo al deporte en América en la semana que se coronó el Columbus

Redacción Deportes, (EFE).- La penúltima semana de agosto, del 19 al 25, mantiene expectante al deporte en América por la salud del defensa uruguayo del Nacional Juan Izquierdo, quien se desplomó el jueves pasado en pleno partido de Copa Libertadores ante el São Paulo, y deparó las conquistas del Columbus Crew en la Leagues Cup y de Will Power en la Indy Car.

El día 22, en el minuto 84 del choque de vuelta por los octavos de final entre São Paulo y Nacional, Izquierdo se desvaneció en el campo de juego y fue atendido por el cuerpo médico en el estadio Morumbi del que fue retirado en una ambulancia.

La situación se ha complicado para el jugador uruguayo, que se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Albert Einstein, y el comunicado de este domingo informó que Izquierdo “tiene un compromiso cerebral y sufrió un aumento de presión intracraneal”.

El estado de salud de Izquierdo ha generado reacciones en todo el mundillo del fútbol y los jugadores del São Paulo saltaron al césped del Morumbi con camisetas con un mensaje de apoyo para el uruguayo.

“Fuerza, Izquierdo”, rezaban las camisetas de color azul con la que salieron los futbolistas brasileños antes de jugar su partido de Liga frente al Vitória.

. El Columbus Crew del ‘Cucho’ gana la Leagues Cup

El Columbus Crew se proclamó este domingo campeón de la Leagues Cup tras vencer por 3-1 en la final a Los Angeles FC con un doblete y una asistencia del colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.

El delantero brilló y el Columbus Crew lleva dos títulos en menos de un año, en ambas finales se impuso a los angelinos.

. El australiano Power gana en la Indy Car

También el día 25 el australiano Will Power ganó en la Indy Car, su tercera victoria de la campaña, en una prueba en Portland que dominó de principio a fin y en la que aguantó la presión del español Álex Palou durante toda la carrera.

Palou es el líder de la general con 484 puntos y lo escolta Power con 430 unidades cuando quedan tres pruebas para el fin de la temporada.

. Keegan Bradley gana su séptimo título de la PGA

El golfista estadounidense Keegan Bradley logró el domingo su séptimo título en el PGA Tour, al ganar por segunda vez el BMW Championship, que se disputó desde el jueves en el Castle Pines Golf Club de Castle Rock, Colorado (EEUU).

Bradley, de 38 años, ganó el torneo con 276 golpes totales (12 bajo par) para remontar 46 plazas, desde la 50, en la FedEx Cup y clasificarse para el Tour Championship, que se juega la semana que viene y reúne en el East Lake Golf Club de Atlanta a los treinta mejores del circuito.

. Una venezolana tricampeona de la Vuelta a Colombia

La venezolana Lilibeth Chacón se proclamó campeona este domingo por tercera vez de la Vuelta a Colombia femenina tras los títulos conseguidos en 2021 y 2023.

La portuguesa Daniela Campos, del Eneicat-CM, se adjudicó la sexta y última etapa, una contrarreloj individual de 28,1 kilómetros dentro de Valledupar, con un tiempo de 37 minutos y 35 segundos.

. Una disculpa por “machista”

El entrenador del Palmeiras, el portugués Abel Ferreira, fue duramente criticado en las redes sociales y en los medios de comunicación por la respuesta, considerada machista, que dio a una reportera y por la que se disculpó públicamente este domingo.

A la pregunta de la periodista Alinne Fanelli sobre el estado de salud de un jugador, Ferreira dijo que “solo” le debe explicaciones a tres mujeres: “A mi madre, a mi mujer y a la presidenta del Palmeiras, que es Leila (Pereira)”.

Ferreira divulgó un comunicado este domingo en el que informó que esa misma noche llamó por teléfono a Fanelli para disculparse y aclararle lo que consideró como una respuesta “infeliz” fruto de un “malentendido”.

. Mayweather hace trampa y gana

Floyd Mayweather venció el día 24 a John Gotti III, quien nunca representó una amenaza para ‘Money’, en un combate de exhibición en la Ciudad de México, que generó abucheos en los más de 20.000 hinchas que llenaron la Arena CDMX.

En la primera pelea en México de Mayweather, retirado desde 2017 con un récord invicto en 50 peleas, el excampeón del mundo en cinco divisiones ofreció un combate sucio, con varios golpes ilegales, pero no fue sancionado porque en una exhibición no hay jueces, por lo tanto no hubo un ganador ni un perdedor.

. Lorenzo gana en Nueva York y Moskova en Monterrey

El italiano Lorenzo Sonego, 58 del mundo, venció por 6-0 y 6-3 el día 24 al estadounidense Alex Michelsen (52) y se proclamó campeón del ATP 250 de Winston-Salem (Carolina del Norte).

El mismo sábado, la checa Linda Noskova conquistó su primer título como profesional al vencer por 7-6(4) y 6-4 a la neozelandesa Lulu Sun en la final del Abierto de tenis de Monterrey.