La seleccionadora de Canadá tendrá cuidado de los contragolpes de Panamá

Monterrey (México), (EFE).- La británica Bev Priestman, seleccionadora canadiense de fútbol femenino, aseguró que en el partido entre su equipo y Panamá este viernes en el Campeonato W de la Concacaf, tendrá cuidado de no ser sorprendida por los contragolpes de las centroamericanas.

“Nuestro medio campo tiene que dominar y dar un paso al frente para cuidarnos de sus contragolpes. Panamá tiene la habilidad de jugar directo y correr detrás de nuestra defensa, hay que poner atención también en la jugadas de pelota parada”, afirmó la entrenador que llevó a Canadá a la medalla de oro olímpica en Tokio 2020.

Canadá se enfrentará a Panamá en la segunda jornada del grupo B del Campeonato W, en busca de amarrar su boleto al Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023.

El torneo de la Concacaf reparte cuatro plazas directas a la Copa del Mundo para los dos primeros lugares de cada sector y una a los Juegos Olímpicos París 2024 para el campeón.

Las monarcas olímpicas ocupan el primer lugar del grupo B al golear en su primer partido por 6-0 a Trinidad y Tobago, mientras que Panamá es tercero y para aspirar a una de las plazas al Mundial debe ganarle a las norteamericanas.

Priestman afirmó que para su cuadro no será difícil contrarrestar los contraataques panameños ni neutralizar a sus rivales en las pelotas paradas ya que es algo que ha trabajo en sus entrenamientos.

“Cuando juegas contra estos equipos y atacas mucho, te pueden agarrar mal parado en defensa. Hablamos de que no importa contra quién juguemos, tenemos que ser balanceadas y al mismo tiempo jugar con libertad y fluidez. Estoy confiada de que podemos hacer lo que necesitamos”, comentó.

La estratega negó que Canadá vaya a subestimar a Panamá, que nunca ha acudido a un Mundial ni a unos Juegos Olímpicos y que se ubica en el lugar 57 de la clasificación FIFA.

En el Campeonato W de la Concacaf, Canadá aspira a conseguir el boleto para disputar la octava Copa del Mundo de su historia y al quinto torneo olímpico.

En los Mundiales su mejor lugar fue un cuarto puesto en Estados Unidos 2003 y en los Olímpicos fue la medalla dorada de Tokio.