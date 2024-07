La sensación latina Menudo sorprende al mundo con una aparición inesperada en America’s Got Talent

¡Prepárate para un verano de Menudo! La nueva generación de la icónica boy band Menudo, sorprendió al mundo de la música y a millones de televidentes con una actuación espectacular en America’s Got Talent (AGT).

Los cinco electrizantes miembros del nuevo MENUDO, Alejandro, Andrés, Ezra, Gabriel y Nicolás, subieron al escenario de AGT con una confianza innegable para interpretar su tema inédito “Amnesia” ante un público en vivo y los jueces Simon Cowell, Sofia Vergara, Heidi Klum y Howie Mandel. Apenas 40 segundos después del comienzo de la actuación de Menudo, y para disgusto del público del estudio, Simon Cowell solicitó repentinamente una segunda canción a los chicos. Menudo no defraudó, y pasó sin problemas a su éxito de 2023 “Feelin'”, elevando su destreza a otro nivel.

Su increíble actuación les valió un codiciado puesto en la siguiente ronda de la competencia, e incluso llevó a Simon a decir: “Me encanta trabajar con grupos y creo que es muy interesante que hayan reformado Menudo”. Menudo ya se está preparando para llevar aún más fuego al escenario de AGT, mostrando su talento innegable y su energía contagiosa.

La emoción no terminó ahí. Anoche, Menudo celebró su debut en AGT con sus amigos más cercanos, familiares y equipo en el famoso Hard Rock Cafe de Miami. La noche culminó con un emocionante anuncio: ¡Menudo dará inicio a su verano con un show en el mismo Hard Rock Cafe el 21 de julio! Las entradas para el show de Miami salen a la venta al mediodía ET y se pueden comprar aquí: Tickets for MENUDO Show with MEET & GREET | TicketWeb – Hard Rock Cafe – Miami in Miami, US .