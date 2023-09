La serie “Ella camina sola” desenmascara a las personas y permite al público ser detective

Ciudad de México, (EFE).- La serie “Ella camina sola”, protagonizada por Paulina Dávila, Christopher Uckermann y Alicia Jaziz, se estrena este viernes en ViX desenmascarando las apariencias de las personas y permitiendo al público jugar a ser detective, subrayaron los actores en una entrevista con EFE.

La serie, de diez episodios y escrita por Adriana Pelusi, explora la historia de Carla (Dávila), una joven maestra de secundaria a quien se le encarga investigar acusaciones de acoso sexual contra su amigo y compañero de trabajo Ricardo (Uckermann), sin estar del todo preparada para hacerlo.

“Es una situación que la pone contra la espada y la pared, que es algo que sucede mucho en la realidad y que eso es parte de lo que se muestra y como muchas veces no estamos preparados para enfrentar una situación tan compleja”, detalló la actriz.

Estas acusaciones sorprenden mucho a la escuela porque el profesor es muy querido por la institución y su comunidad.

Esto hace que Carla no crea las acusaciones que hizo Daniela (Jaziz) porque ella es una alumna complicada y problemática.

“La serie tiene ese maestro que parece un tipo encantador, pero que también puede ser un psicópata. Sobre todo los más psicópatas son luego los más encantadores, o realmente no es culpable y tan solo pudo haber cometido errores”, aclaró el actor.

Dávila destacó que la serie se dedica a desvelar las apariencias, ya que cada personaje adopta un papel que parece genuino, lo que crea una intrigante incertidumbre sobre quién dice la verdad y quién teje mentiras.

“El público durante la historia, junto con Carla, va encontrando otras de las capas de estos personajes porque no existe un villano perfecto o una víctima perfecta”, mencionó la actriz.

Las ‘fake news’ en las redes sociales

La serie de TelevisaUnivision también aborda el delicado tema de las noticias falsas que surgen a raíz de los eventos en el instituto, ya que esto puede convertirse en un arma de doble filo, como explicó Jaziz.

“Pues, como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas y lo vivimos día a día. Es una línea muy delgada que siempre se puede pasar o no y ese es el peligro, pero también tiene sus ventajas porque hoy en día pocas cosas se pueden ocultar gracias a las redes sociales”, destacó.

Por otro lado, la actriz señaló que lo interesante de la serie es que este tipo de situaciones también pueden explotar de una manera negativa, y es precisamente esta dualidad lo que hace que la serie sea tan intrigante.

Uckermann, por su parte, expresó que en asuntos como estos es importante encontrar un equilibrio en la expresión de las personas y evitar posturas radicales.

“Eso lo vemos en las redes sociales que impulsa, a que se llegue a una solución, no solo la cuestión de abusos, sino otros temas sociales”, concretó.

Hablar del acoso sexual

El personaje de Dávila, Carla, también sufrió acoso sexual durante su adolescencia.

Es por eso que la actriz destacó la catarsis que sufre su personaje, ya que en la actualidad existe una mayor apertura para hablar y denunciar los abusos.

En otro tiempo y contexto, consideró, era mucho más difícil expresarse y reconocer cualquier forma de acoso.

“Muchas veces no entendemos qué fue lo que nos pasó y solo viéndolo en otro lugar lo podemos identificar”, agregó.