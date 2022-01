La serie “Express” llega a Latinoamérica con la “democratización del crimen”

Mónica Rubalcava

Ciudad de México, (EFE).- La democratización del crimen, el aumento de la diferencia en las clases sociales y la rapidez con la que se mueve el mundo quedó plasmada en “Express”, una serie española que demuestra que no hay barreras culturales en lo audiovisual.

“(Mi reflexión) es que no hay que esperar una pandemia para que nos paremos, es algo que tenemos que hacer porque la sociedad va a un ritmo que no es natural, ni sano”, cuenta a Efe su protagonista Maggie Civantos en su visita a México.

Sobreviviente de un secuestro exprés, Bárbara, una psicóloga y criminalista, crea y lidera un equipo que busca combatir a ese tipo de delitos.

“(Interpretar a Bárbara) fue bárbaro, tremendo. El personaje está en un momento concreto de su vida, no es solo ella sino el momento en el que está que todo se le derrumba”, añade la actriz, también protagonista de la serie “Vis a vis” (2015).

El actor mexicano Bernardo Flores es parte de ese equipo inusual bajo el nombre de Leo Malasangre, quien es un rebelde delincuente que, aunque preso por haber participado en 15 secuestros exprés, ayudará con su experiencia al equipo.

“Yo lo visualizo como si fuera un perrito que vive en la calle desde chiquito, que lo dejaron solo y que ha tenido que conseguir el alimento a mordidas y ha tenido que pelearse con otros perros”, relata Flores a Efe.

“Cuando llega Bárbara le tiende la mano con comida pero lo primero que hace un perrito es morder porque no sabe si lo vas a atacar o ayudar”, ahonda.

Bárbara será para Malasangre el consuelo y la mano cariñosa que lo ayudará a reflexionar sobre ciertas cosas de su vida, pero no será sencillo por la tensión entre ambos durante toda la temporada de la serie de la plataforma de Starzplay que llega a Latinoamérica el 16 de enero.

VIDA EXPRÉS

“La serie se escribió antes de la pandemia, pero a nosotros nos ayudó a potenciar lo que contábamos la diferencia de clases que se ha agravado durante la pandemia”, dice a Efe el productor Antonio Sánchez.

“Nuestra intención no era hacer una serie sobre secuestros sino hablar de la velocidad que llevan nuestras vidas. La comida es exprés, los divorcios son exprés, las relaciones lo son, el sexo lo es y después de la pandemia las clases sociales se han dividido mucho”, explica Iván Escobar, creador de la serie.

Su mayor consternación al tratar el tema fue la inminente “democratización del crimen” al retratar a un grupo de jóvenes que deciden realizar un secuestro de forma “casual” y sin consternaciones.

“Cuatro chavales bebiendo cervezas un domingo por la tarde con un coche deciden hacer una locura por dinero, nos preocupa la manera en la que el delito se ha democratizado y que esto nos puede pasar a cualquiera”, explica el también creador de “Vis a vis” (2015).

HISTORIAS DE MUJERES

Con “Express”, Civantos, que también participó en la serie de 2015, regresa a colaborar con Escobar.

En dicho proyecto, el productor y guionista llegó a conclusiones sobre el retrato femenino en las ficciones que hoy en día le parecen fundamentales, urgentes y naturales a la hora de crear narrativas, entre ellas, la participación de mujeres.

“Antes éramos hombres escribiendo de mujeres, ahora son fundamentales las mujeres escribiendo de mujeres, el tema es que tiene que llegar a todas las escalas, desde la dirección, la producción ejecutiva, el guión y lo intentamos en nuestra productora”, confiesa.

Además, celebra el fenómeno por el que atraviesa el entretenimiento a causa de la globalización que es la diversidad cultural y la posibilidad de tener un elenco internacional.

“Tenemos un protagonista mexicano, otro argentino, la barrera idiomática, étnica y cultural ya no existe, las series son globales y nos da igual si nos sorprende un coreano, un chino o unos americanos porque lo que exigimos son buenos personajes y buenas historias”, concluye Escobar.