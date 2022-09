La serie “Marea Alta” deja de romantizar la desaparición de mujeres en México

Ciudad de México, (EFE).- La búsqueda de justicia por la muerte de una joven de Tijuana, en la frontera mexicana con California, es la protagonista de la serie “Marea alta”, una historia que se estrena este viernes y busca romper con el “pretexto” narrativo común de romantizar la desaparición de mujeres en México.

“Me interesa que no simplifiquemos la idea de la desaparición de mujeres, muchas veces me da la impresión de que tendemos a convertirlas en una excusa en el cine para simbolizar la inocencia femenina y ese tipo de cosas”, dice en entrevista con Efe el escritor Antón Goenechea.

En ese sentido, el guionista español busca mostrar que la violencia y desaparición de las mujeres va más allá de “su belleza” y cuenta que uno de los objetivos principales de la serie era contar “las historias de quiénes eran, y qué estaban haciendo para cambiar al mundo”, apunta.

Así comenzó a darle vida en la ficción a Mía, una joven activista cuyo cuerpo quedó expuesto una vez que la “marea bajó” en un barrio rico de la fronteriza ciudad de Tijuana.

A su corta edad, la chica luchaba con todo el poder juvenil posible por causas justas y ahora su ausencia llega para tambalear los entornos de desinterés y ceguera de una comunidad llena de privilegios.

“De inicio hay una niña desaparecida, pero no sabemos qué ha pasado y vemos el privilegio de esta gente que vive en una zona que está muy bien, en un mundo ideal, hasta que baja la marea y deja el cadáver de Mía. A partir de aquí es cuando les va a cambiar la vida a todos”, cuenta a Efe Roger Gual (“Las chicas del cable”, 2017), uno de los directores del proyecto que estrena este 9 de septiembre por la plataforma de Vix+.

El director, quien ha trabajado el tema feminista en varios de sus trabajos y que busca rodearse de mujeres en sus proyectos, considera que no deja de ser urgente mostrarlo en las pantallas para hacerle frente a la realidad que azota a países como México que, según la ONU, afronta de 9 a 11 asesinatos de mujeres diarios.

“(El feminismo) es uno de los grandes temas del siglo XXI, y hay que recordarlo cada vez porque parece que no se tiene suficientemente claro, como en este país. Siempre hay que estar recordando el papel de la mujer en cada sitio”, comenta Gual.

Además, Roger adelanta que temas como la migración también serán tratados en la serie, que reúne talento de actores y actrices como Susana Zavaleta, Raúl Méndez, Matías Gruener, Giovanna Utrilla, entre otros.

Los dos últimos, nuevos talentos prometedores en la industria según considera Antón.

MUJERES REALES

Cassandra Ciangherotti da vida a Maya, la protagonista de la historia, una detective “errática” experta en delitos informáticos que llevará de cerca el caso de Mía y que, según Roger, es quien da la visión y sentido a la serie.

“Yo siento que es un personaje muy errático, que se equivoca de muchas formas, se ha equivocado antes, de muchas formas y vamos conociendo todos los errores que ha cometido y que cometerá”, cuenta la actriz de “Las niñas bien”.

Desde su punto de vista, otro de los mensajes relevantes es la importancia de reconocer el dolor adolescente por parte de los adultos, pues considera que suele ser deficiente o incluso nulo.

“La buena relación entre los adultos y los chicos me parece un punto clave de la serie. Muy bajita la mano y sin ser obvios, de repente ves a los chavos perdidos y te preguntas ¿dónde está el adulto frente al dolor, frente a su pérdida?”, cuestiona.