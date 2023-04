La SIP condena el aumento de los atentados contra medios y periodistas

Miami, (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el incremento de “atentados y agresiones” contra medios y periodistas en la mayoría de los países de las Américas, y exhortó a los gobiernos a investigar los hechos y deslindar responsabilidades judiciales.

El organismo insistió a los medios de comunicación a crear “protocolos de seguridad más adecuados y eficientes” para brindar garantías y seguridad a sus periodistas y personal, según consta en una resolución aprobada este jueves durante el cierre de su reunión semestral.

En el texto, la SIP enumeró una serie de recientes agresiones y amenazas a medios y profesionales de la información, entre ellos los más de 170 casos registrados, en su mayoría a manos de agentes policiales, durante las protestas tras la tentativa de autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, además de dos intentos de asesinato contra dos periodistas.

El organismo hemisférico, con sede en Miami ( EEUU), aludió a Nicaragua, donde se registraron cuatro ataques contra medios y 51 agresiones contra periodistas, mientras que 21 hombres de prensa se han visto forzados al exilio y otros han sido despojados de su nacionalidad.

En Cuba, “los periodistas independientes son agredidos, amenazados, detenidos, vigilados y sus comunicaciones telefónicas espiadas y bloqueadas”, resalta la resolución, que alude también al hostigamiento contra periodistas en Venezuela, donde prácticamente no hay vestigio de “periódicos, televisoras y radioemisoras independientes”.

La SIP se refirió también a los once ataques a medios y 45 agresiones contra de periodistas en Ecuador, “entre acciones de ciberacoso, hostigamiento, secuestro y daños a la propiedad privada”; además del ataque a periodistas de Honduras a manos de los denominados “comandos” o grupos simpatizantes del partido en el poder.

En El Salvador, “el clima de persecución gubernamental devino en la salida del país del medio digital El Faro”, mientras que Teleprensa Canal 33 cesó sus operaciones y varios periodistas se fueron al exterior tras sufrir acoso, ataques cibernéticos y acciones de espionaje sistemático, señala la resolución.

El texto alude a las detenciones de periodistas de EEUU y Canadá mientras cubrían protestas sociales, al igual que las lesiones perpetradas por individuos y agentes policiales contra hombres de prensa en Argentina que se hallaban cubriendo manifestaciones.

En Brasil, desde el proceso electoral hasta la asunción del nuevo Gobierno se registraron más de 70 agresiones contra periodistas, y una radioemisora fue atacada con disparos y otra incendiada, reseña en su resolución la SIP, dedicada a la defensa y promoción de las libertades de prensa y de expresión en las Américas.

El organismo inició el martes su reunión semestral marcada por la alarma que suscita el deterioro de las libertades en la región, incluso en países con Gobiernos elegidos de forma democrática.

“Tenemos síntomas inequívocos de que estamos atravesando uno de los peores momentos para la democracia en nuestras Américas”, alertó en la inauguración del encuentro el presidente de la SIP, Michael Greenspon, directivo del diario The New York Times.