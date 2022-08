La SIP pide a Honduras revisar cambios a sistema de protección a periodistas

Miami, (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió este martes a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, revisar los cambios efectuados al sistema de protección a periodistas en el país centroamericano, así como a “otros ciudadanos en riesgo” por despidos que pudieran tener “un componente político”.

La entidad con sede en Miami, Florida (EE.UU.) recuerda que el pasado día 12 la ministra de la Secretaría de Derechos Humanos, Natalie Roque, despidió a 14 empleados del Sistema de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

La SIP indica que los trabajadores destituidos fueron reemplazados por otros funcionarios y que los despidos “podrían estar motivados por actitudes políticas y no por habilidades profesionales y técnicas, aspecto que profundizaría la deficiencia del sistema en proteger a los periodistas”.

La medida, según medios locales, afecta a 158 personas acogidas a ese programa de protección.

“Los sistemas de protección deben estar fundamentados en políticas de Estado, no en medidas gubernamentales”, dijeron Jorge Canahuati, presidente de la SIP, y Carlos Jornet, titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la entidad.

Los líderes de la SIP instaron al Gobierno de Xiomara Castro a revisar las decisiones sobre el sistema y “garantizar la independencia y transparencia del organismo, así como dotarlo de presupuesto y personal calificado para que funcione de manera efectiva”.

A finales de julio, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a las organizaciones de la sociedad civil y al Estado de Honduras a iniciar un diálogo para profundizar y fortalecer el mecanismo de protección.

El Colegio de Periodistas de Honduras ya mostró su preocupación por el desmantelamiento del Sistema de Protección, lamentando colocar en estado de vulnerabilidad a las personas acogidas al programa.

“Llama la atención que ante la violencia y la inseguridad a la que se exponen muchos periodistas y defensores de los derechos humanos que se recorte personal experimentado”, dijo Canahuati, director del hondureño Grupo Opsa.

Jornet, director periodístico de La Voz del interior, en Argentina, indicó por su parte que “el sistema de protección de Honduras no es perfecto”, además de considerar muy peligroso que se descarte la experiencia acumulada por sus funcionarios.

“El mecanismo necesita presupuesto adecuado y personal calificado en pericias técnicas”, subrayó.

El mecanismo, que funciona desde 2015 y ha sido criticado por la escasez de recursos, surgió tras el Plan de Acción de Tegucigalpa de la Conferencia de Seguridad, Protección y Solidaridad para la Libertad de Expresión, convocada en Honduras en 2012 por la SIP y la Asociación de Medios de Comunicación del país.

Honduras ocupó el puesto 11 entre 22 naciones evaluadas en el Índice de Chapultepec de la SIP 2020-2021, barómetro anual sobre libertad de expresión y prensa en los países del hemisferio americano. EFE

