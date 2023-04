La Sonora Santanera vuelve renovada al Auditorio de México con una “big band”

Ciudad de México, (EFE).- La banda musical mexicana Sonora Santanera regresará el próximo 11 de junio al Auditorio Nacional de la capital con una “big band”, un amplio grupo de músicos que renovará su sonido y lo mezclará con el jazz o el swing.

Además de los músicos que los acompañarán en una gira que les llevará por Estados Unidos y España, en el concierto también contarán con diversos invitados especiales como los también mexicanos Casimiro Zamudio o Carlos Cuevas, o el pianista argentino Raúl Di Blasio.

No obstante, en la conferencia de prensa de este martes, en la que participaron los 13 miembros de la Sonora Santanera, no quisieron desvelar la identidad de la “big band” que los acompañará, aunque aseguraron que es una de las más importantes de México.

“Van a escuchar la música de la Sonora Santanera tal y como es, eso no se pierde, pero se le agrega el sonido del jazz, son arreglos nuevos con el sonido original”, explicó el trompetista de la agrupación, Jaime Pérez.

César Chaim, vocalista, insistió en su intención de otorgar un “ambiente renovado” a su espectáculo, sin perder la esencia tropical que les caracteriza.

“La temática de este ‘Big Band Tour’ junta el swing, el jazz, estamos acoplando y haciendo una fusión”, expuso.

Los músicos de la banda conocida por canciones como “Perfume de Gardenias” o “Pena Negra” se mostraron confiados en que lograrán vender todas las entradas del Auditorio, con capacidad para 10.000 personas, por cuarta vez en los últimos años, y prometieron que será el mayor evento que han dado hasta el momento.

“Para este show se ha hecho un homenaje, como cada evento, pero este es especial, vamos a retomar los temas de Carlos Colorado (fundador del grupo, fallecido en 1986). Temas de recuerdo, a los que hicimos arreglos, que han plasmado una identidad los mexicanos, que todos conocemos y bailamos y lloramos”, dijo María Fernanda, vocalista y única mujer de la formación.

En el concierto, dijo la cantante, estrenarán una canción inédita titulada “Celoso”, escrita por ella y que pronto lanzarán al mercado.

Tras su concierto en el Auditorio Nacional, explicaron, la Sonora Santanera se presentará en estados estadounidenses como Oklahoma o Utah.

En noviembre actuarán en España, en lugares como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia.