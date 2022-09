LA SUPERESTRELLA MUNDIAL  ANITTA RECIBE 2 NOMINACIONES A LOS  LATIN GRAMMY® 2022

(Miami, FL) – La superestrella del pop mundial, Anitta, continúa su conquista y dominio mundial con sus dos nominaciones a la 23ª edición de los Latin GRAMMY® 2022. La poderosa brasileña fue nominada en las categorías “Grabación del Año” y “Mejor Interpretación de Reggaetón” por “Envolver”. La ceremonia de los Latin GRAMMY® 2022 será transmitida en vivo desde el Michelob Ultra Arena en Las Vegas, NV el jueves 17 de noviembre a las 8 pm EST por Univision.

Estas nominaciones se producen después del emocionante mes de agosto de Anitta, en donde ha lanzado el Deluxe Edition de su exitoso álbum Versions of Me. El álbum contiene los 15 temas originales del álbum Versions of Me, publicado a principios de este año, junto con cinco temas nuevos con un reparto de estrellas que incluye a Missy Elliott, Maluma, A$AP Ferg, Nicky Jam, HARV, L7NNON, Maffio, MC Pedrinho, Pedro Sampaio y Dadju. Escucha Versions of Me Deluxe aquí.

Consolidando aún más su estatus global, la superestrella brasileña se llevó a casa el premio de la categoría “Mejor Latino” en los MTV Video Music Awards 2022. Anitta sigue haciendo historia, ya que la victoria supone el “primer brasileño que gana por un proyecto en solitario en la historia de los VMA”. La victoria se produjo tras una electrizante actuación de Anitta, que debutó en la retransmisión de los VMA con “Envolver”, la canción que le valió su histórica nominación. Vea la actuación aquí.

Anitta también obtuvo un récord mundial Guinness como la primera artista latina en solitario en alcanzar el número 1 en la lista global de Spotify y es la primera mujer latina en solitario en ganar el premio al “Mejor Latino” en los VMAs.

A principios de este año, Anitta lanzó su quinto álbum de estudio, Versions of Me, que recibió elogios de la crítica y de medios como Rolling Stone, Billboard, The New York Times y NME, entre otros. El álbum de 15 canciones se lanzó en español, inglés y portugués y tiene el récord de biggest streaming week para un artista brasileño en Spotify, con más de 40 millones de reproducciones. Tras el lanzamiento del álbum, Anitta actuó en Coachella, donde, como proclamó Variety, “asombró” al público con un set de 45 minutos que presentaba una “alucinante mezcla de géneros, resaltando la música brasileña y latina que la elevó al estrellato”.