La superestrella mundial Farruko recibe 8 nominaciones a los Premios Juventud 2022

Miami, FL) – Hoy, la superestrella mundial, Farruko, recibió 8 nominaciones a los Premios Juventud 2022 en las categorías: “Mi Artista Favorito de “Streaming””; “La Mezcla Perfecta” por su éxito “El Incomprendido” con Victor Cardenas y DJ Adoni; “Tropical Mix” por “La Bendición” con Lenier; “Track Viral del Año” por “Pepas”; “Artista de la Juventud Masculino”; “Álbum del Año” para su álbum, LA 167; “La Más Pegajosa” por “Pepas”; y “Video Con El Mensaje Más Poderoso” por su sencillo, “My Lova”.

Las nominaciones fueron anunciadas hoy en Despierta América de Univision, y a través de las plataformas digitales de la cadena. Por primera vez, la ceremonia será transmitida en vivo desde Puerto Rico el jueves 21 de julio a las 7pm EST por Univision.

Como una de las figuras más destacadas de la industria musical, Farruko sigue creando música relevante e impactante. El mes pasado, la leyenda puertorriqueña de la música urbana demostró una vez más que es uno de los artistas más versátiles de su generación al crear música que no sólo está en sintonía con las tendencias actuales de la industria, sino también con sus creencias y mensajes positivos. Su más reciente tema, “Nazareno”, presenta el estilo característico de Farruko, que utiliza ritmos de vanguardia para producir algo que hará que todos se levanten de sus asientos y bailen durante todo el verano. La letra de la canción cuenta la historia de alguien que ha sido arrastrado por una marea externa de influencias no deseadas mientras anhela algo mejor.

En abril, el artista, aclamado por la crítica, lanzó su canción “My Lova”, que se centra en el doloroso vacío que uno siente cuando la persona más importante de su vida ya no está a su lado y en cómo recorrer ese camino puede resultar solitario. Desde su lanzamiento, la canción ha acumulado más de 4.38 millones de vistas en Youtube y más de 3.29 millones de reproducciones combinadas. Farruko estrenó la canción por primera vez en el escenario de los Latin American Music Awards y más tarde en la transmisión se unió a un conjunto de más de 30 artistas, incluidos los Black Eyed Peas, Ozuna, Prince Royce y más para una actuación especial de “Where Is The Love” en solidaridad con la gente de Ucrania.

A principios de 2022, el multipremiado cantante y compositor obtuvo el puesto número 1 en el Latin Airplay Chart de Billboard con su canción “El Incomprendido”, que cuenta con la colaboración de Víctor Cárdenas y DJ Adoni y que forma parte de su álbum LA 167. La canción ha conseguido más de 59.2 millones de vistas en YouTube y más de 118 millones de reproducciones globales combinadas.