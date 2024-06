La unidad B argentina examina el proyecto Fossati

Miami (EE.UU), (EFE).- Perú se juega su continuidad en la Copa América este sábado, en el Hard Rock Stadium de Miami, ante la unidad B argentina, el grupo que no ha tenido protagonismo en el torneo y a los que, una vez lograda la clasificación anticipada a cuartos de final, Lionel Scaloni quiere dar minutos.

Tras dos decepcionantes resultados, el empate sin goles frente a Chile y, sobre todo, la derrota ante Canadá, a la Blanquirroja no le queda otra que vencer a Argentina, para poder echar cuentas en función del resultado del otro partido del grupo.

No solo eso, precisa una presentación convincente contra la Albiceleste para reflotar el proyecto de Jorge Fossati, que se ha dejado buena parte del brillo en Estados Unidos.

No jugará Lionel Messi, que acabó con problemas en el aductor el pasado martes, y entrarán en el equipo los que aún no han jugado, según antició el propio Scaloni tras vencer a Chile.

La duda es si el entrenador hará un cambio radical o alternará con alguno de los habituales.

Con la duda de si Scaloni sustituirá a Emiliano Martínez por Franco Armani o Gerardo Rulli -ya lo hizo en 2021- podría devolver al costado derecho a Gustavo Montiel, mientras que en el izquierdo repite Nicolás Tagliafico, ante la baja de última hora de Marcos Acuña.

En el centro de la zaga son esperados los experimentados Germán Pezzella y Nicolás Otamendi, sorprendente suplente en el torneo.

“Tengo la sensación de que lo vamos a necesitar más adelante”, dijo.

En el centro del campo, Enzo Fernández, titular ante Chile y al que Scaloni quiere dar minutos, podría estar acompañado por Guido Rodríguez y Exequiel Palacios.

Y está por ver si regresa Ángel di María, al que cada vez le queda menos tiempo de disfrutar vestido de albiceleste.

También está por verse qué joven elegirá, si Alejandro Garnacho o Valentín Carboni, como acompañantes de Lautaro Martínez.

En Perú, es casi segura la ausencia un partido más del lateral del Boca Juniors Luis Advíncula, que aún se recupera de su dolencia en el tendón de Aquiles.

Aldo Corzo podría ser una opción por la derecha para reemplazar Miguel Araujo, expulsado ante Canadá y, en el ataque, se baraja la entrada de Bryan Reina en lugar de Edison Flores, para revitalizar el ataque.

– Alineaciones probables:

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Guido Rodríguez, Enzo Fernández; Ángel Di María, Lautaro Martínez, Alejandro Garnacho.

Seleccionador: Lionel Scaloni

Perú: Pedro Gallese, Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Andy Polo, Sergio Peña, Wilder Cartagena, Piero Quispe, Marcos López, Bryan Reyna y Gianluca Lapadula.

Seleccionador: Jorge Fossati

Árbitro: César Ramos (México)

Estadio: Hard Rock Stadium de Miami.

Hora: 20.00 local (00.00 GMT del sábado).

Óscar González