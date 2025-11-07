La victoria de Mamdani, un desafío para Trump y un impulso para la izquierda progresista

Jesús Centeno

Nueva York, (EFE).- El joven progresista Zohran Mamdani, de 34 años, es el nuevo alcalde electo de Nueva York, una victoria que impulsa al ala izquierda demócrata y que tensiona la relación entre la ciudad más poblada del país y el Gobierno de Donald Trump, que ya ha amenazado con cortar los fondos federales que recibe.

A sus 34 años, Mamdani, que se define como demócrata socialista, logró una aplastante victoria -el 50,4 % de los votos con el 91 % escrutado- con una participación récord desde 1969 pese a los últimos intentos del ‘establishment’, encabezado por Trump y por magnates como Elon Musk, de frenar su avance con mensajes y dinero.

Musulmán nacido en Uganda, Mamdani, que se estrenará en el cargo el próximo 1 de enero, movilizó especialmente a los jóvenes, que lo arroparon en forma de un ejército de voluntarios para su campaña, sobreponiéndose a sus rivales, quienes insistían en que le faltaba experiencia.

El alcalde electo acertó con su apuesta de centrarse en el alto coste de la vida de la Gran Manzana y sedujo a los neoyorquinos con promesas de autobuses y cuidado infantil gratis, viviendas asequibles y una red de tiendas administradas por la ciudad con precios bajos.

Según un mapa de The New York Times, se impuso en casi todos los distritos, incluyendo Manhattan, recibiendo los mayores apoyos en Brooklyn y el Bronx, mientras que su principal rival, el independiente Andrew Cuomo, solo lograba ganar en Staten Island.

Empujón al ala izquierdista demócrata

Mamdani, hasta ahora asambleísta estatal, forma parte de la agrupación Socialistas Democráticos de América (DSA), una organización independiente que apoya y organiza candidatos dentro del partido demócrata pero que en realidad no es un ala oficial de ese partido ni tiene control formal sobre él.

Sin embargo, algunos de sus miembros se postulan dentro del partido —especialmente en ciudades como Nueva York, Boston o Chicago— para optar a cargos electos.

En el caso de Mamdani, su afiliación a la DSA le ha permitido combinar el respaldo ideológico de los socialistas democráticos con la estructura y la base electoral del partido demócrata que, a su vez, lo respaldó en las primarias frente al veterano Cuomo.

Su triunfo supone también un alivio para un partido demócrata que intenta recuperar impulso tras la victoria el año pasado de Donald Trump en las elecciones presidenciales y a un año de las de medio término.

Además, Mamdani también forma parte de la Working Families Party (WFP), partido especialmente activo en Nueva York y centrado en derechos laborales y políticas progresistas y que tratará también de alzar su voz.

No obstante, queda por ver qué alcance tiene esta victoria en el seno demócrata a nivel nacional, especialmente porque Nueva York es un feudo tradicionalmente de este partido y porque la campaña ha tenido un fuerte componente local.

En campaña, Mamdani llenó un estadio de Queens con capacidad para 10.000 personas en el que participaron otras figuras del ala izquierdista como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, quienes le dieron su completo apoyo.

También lo respaldaron la gobernadora estatal, Kathy Hochul, y la fiscal del estado, Letitia James, así como el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, pero no así el del Senado, Chuck Schumer, ni el expresidente Barack Obama, al menos públicamente.

Por otra parte, el hecho de que Schumer, considerado el ‘establishment’ demócrata, no llamase a Mamdani hasta este miércoles para felicitarle avanza posibles tensiones entre el alcalde electo y el ala más moderada del partido.

Mamdani frente a Trump

Trump, neoyorquino y muy atento a la contienda, llegó a pedir el voto por el independiente Cuomo, asegurando que sólo asignaría “lo mínimo indispensable” a su “amado primer hogar” si ganaba Mamdani, porque “como comunista, esta ciudad, otrora grandiosa, tiene CERO posibilidades de éxito o supervivencia”.

Antes, incluso amenazó con arrestarlo y deportarlo si se imponía en los comicios, además de negarle fondos federales.

“Trump, sé que estás escuchando. Sube el volumen”, respondió ayer Mamdani al celebrar su victoria, dando paso a los vítores del público, si bien hoy afirmó que “si alguna vez hay algo de lo que hablar que pueda beneficiar a la gente de esta ciudad, estoy dispuesto a hablar con cualquiera”.

El legislador demócrata, que hoy anunció que contará en su equipo de transición con Elana Leopold, quien trabajó con el exalcalde Bill de Blasio (2014-21) y con gente que ya está “luchando en primera línea” por “mejorar” la ciudad, ha abogado por aprobar una reforma de la venta ambulante que proteja a los vendedores y garantice “calidad de vida”, “en oposición a trabajar con el presidente (Trump), que busca declarar la guerra a esas mismas personas”.