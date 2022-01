La vida de la hija “secreta” de García Márquez, Indira Cato, en México

Ciudad de México, (EFE).- La cineasta mexicana Indira Cato ha acaparado las miradas del mundo cultural desde que se reveló este fin de semana que es la hija “secreta” del fallecido escritor colombiano Gabriel García Márquez y la periodista mexicana Susana Cato.

Indira, de 31 años, nació tras la relación extramatrimonial que sostuvo García Márquez con Susana mientras escribían el guion “El espejo de dos lunas” (1990), y tiene “muy buenas relaciones” con la familia del Nobel de Literatura, según comentó esta semana a Efe Gabriel Eligio Torres, sobrino del escritor.

Pero Indira ha forjado su propia carrera en México, donde ya era conocida por participar en el guión y producir “Llévate mis amores” (2014), un documental sobre Las Patronas, el grupo de mujeres mexicanas que desde 1995 alimentan a migrantes que viajan en La Bestia, el tren que va del sureste mexicano a Estados Unidos.

“Los mayores retos a los que nos enfrentamos haciendo esta película fue conseguir apoyos, ya que es una ópera prima y conseguir apoyos fuera del Estado mexicano para hacer una producción de ópera prima es muy complicado”, expresó en una entrevista del Festival Internacional de Cine Documental de Querétaro en 2015.

UNA CINEASTA CON MIRADA SOCIAL

Indira estudió Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con especialidad en Diseño y Producción, según una invitación de la Secretaría de Cultura a un taller que “la productora de cine documental” impartió en 2020.

También ha escrito críticas de cine en el sitio Butaca Ancha y colaboró en el libro “Cine político en México (1968-2017)”, de acuerdo con Correspondencias: cine y pensamiento, revista cultural con apoyo de la UNAM.

Asimismo, ha colaborado en la revista mexicana Proceso como autora de la columna “Puro drama” y en asignaciones especiales, como una entrevista al expresidente uruguayo José Mujica.

La cineasta también dirigió en 2018 el cortometraje “¡Qué grande eres, magazo!”, con un guion escrito por su madre en el que un mago concede el deseo a una joven que pide “que caiga el mal gobierno”.

Ahora, trabaja en un documental sobre Olimpia Coral, activista que originó en México la llamada Ley Olimpia contra la violencia sexual digital, según reveló en una entrevista en abril de 2021 con el canal de YouTube R7D/Rentauna7d.

“Trata temas muy actuales y muy urgentes, y creo que eso sí ayuda y hay una consciencia de eso, de que el feminismo está a todo lo que da en este momento, que estamos bastante hartas las mujeres en México, que hay temas urgentes de atención de violencia”, comentó.

Pese a su labor como cineasta, son pocas las entrevistas que ha dado Indira, quien no atendió hasta el momento las solicitudes de EFE.

Aun así, a lo largo de su carrera ha destacado la importancia de contar historias de personas sin privilegios y sobre problemáticas sociales.

“Nuestra película es una llamada a la esperanza, nosotros siempre la hemos querido plantear así, creemos que a nosotros mismos nos da fuerzas para ver que se puede hacer algo y que hay gente que lo está haciendo ya”, dijo al Instituto Mexicano del Cine (Imcine) en 2014 sobre “Llévate mis amores”.

SUSANA: ARTE Y REVOLUCIÓN

Indira también ha heredado el talento artístico de su madre, Susana Cato, nacida en 1960 en Ciudad de México.

Susana es autora de “Ellas: Las mujeres del 68” (2019), un libro que recoge los testimonios de las mexicanas involucradas en el movimiento estudiantil que marcó al país hace 50 años.

También es autora de la biografía de la actriz “María Rojo. De película” (2010) y de “Isjir: retrato hablado de un migrante iraquí” (2020).

De igual forma, ha escrito programas de radio, televisión, cuentos y obras teatro, entre las que resalta la obra “El manicomio de afuera” (2016).

Ha sido reportera y crítica de cine en Proceso.

Indira, presuntamente llamada así por la admiración de García Márquez por la ex primera ministra india Indira Gandhi, lleva el apellido de su madre porque fue Susana quien “tomó la decisión de no tomar el apellido García Márquez”, de acuerdo con Gabriel Eligio Torres.

García Márquez tuvo dos hijos, Rodrigo y Gonzalo, con su esposa, Mercedes Barcha, fallecida también en Ciudad de México en agosto de 2020, y según el periodista Gustavo Tatis, los familiares y amigos del escritor mantuvieron por años en secreto la existencia de Indira “por respeto a Mercedes Barcha y lealtad a Gabo”.