La vida de Liza Minnelli será el centro de una serie desarrollada por Warner Bros.

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Las memorias de Liza Minnelli, que serán lanzadas en un libro en 2026, serán adaptadas para una serie de televisión desarrollada por Warner Bros. en colaboración con Magnolia Hill Productions, informó el medio especializado Variety.

Según The Hollywood Reporter, Magnolia Hill Productions adquirió los derechos de las memorias, que serán publicadas por Grand Central Publishing en primavera de 2026, que son el resultado de quince años de conversaciones grabadas entre Minnelli y su amigo y socio creativo Michael Feinstein.

El libro también cuenta con la colaboración de los periodistas Josh Getlin y Heidi Evans.

“Estoy muy emocionada de trabajar con Sam Haskell, de Magnolia Hill Productions, y Warner Bros. Television para dar vida a mi historia de esta forma tan especial”, dijo Minnelli en un comunicado recogido por medios nacionales.

La artista de ‘Cabaret’ trabajó con Haskell en el pasado, el ahora presidente de Magnolia Hill Productions fue su agente y productor.

“Sam ha sido un amigo muy querido y una parte inestimable de mi vida profesional, y no podría pensar en un colaborador más adecuado para este proyecto increíblemente personal. Estoy impaciente por compartir mi historia con el mundo. No confiaría esta historia a nadie más que a Sam”, ahondó la actriz.

Las memorias seguirán los altibajos de la trayectoria de Minnelli y revelarán “las experiencias crudas y triunfantes que han consolidado su estatus como una de las intérpretes más convincentes de la historia del espectáculo”, de acuerdo con un comunicado emitido por la editorial en agosto.

También recorrerán su perspectiva única de Hollywood como hija de Judy Garland y el director Vincente Minnelli, así como su lucha contra las adicciones.