La vida de Rodri; vale 80 millones y así fue su primer patrocinador en el Rayo Majadahonda

Majadahonda (Madrid), (EFE).- Rodrigo Hernández Cascante. Rodri, su nombre de guerra en el fútbol. Autor del gol más famoso en la historia del Manchester City. Le dio al club la Champions en Estambul. Su valor de mercado, 80 millones de euros, según Transfermarkt. El Rayo Majadahonda (Madrid) fue su primer club. Con once años, vestía una camiseta con el logo de Bemiser, una marca entonces con sede en Cuarte de Huerva (Zaragoza), localidad de 14.169 habitantes. El logo de su camiseta era Vallehermoso, fusionada en 2003 luego con Sacyr, la marca actual especializada en infraestructuras.

Mide 1,91 cm. Entonces era pequeñito. Dio tarde el estirón. Hoy viste Puma en el City; Adidas en la selección y calza Nike en botas, color celeste. Toca todos los palos de las grandes multinacionales. Rodri no pudo dar derechos de formación FIFA al Rayo Majadahonda, al salir con 11 años -FIFA reconoce el 5 por ciento del monto total de los traspasos internacionales a partir de los 12 años-.

Enrique Vedia, presidente del Rayo Majadahonda, traza en EFE la hoja de ruta de un club humilde, por donde han pasado varios internacionales del fútbol español y europeo. Desde Pepe Reina hasta Rodri Hernández, pasando por los hermanos Theo y Lucas Hernández.

“El primer pelotazo de prestigio lo dimos con Pepe Reina, que empezó aquí como futbolista. Era un niño que se tiraba al suelo a recoger los balones; ya se le veían maneras de portero”, bromea el presidente del club.

Cuando escucha el nombre de Rodri, enseguida visualiza su figura de crío. “Recuerdo que en aquella hornada de futbolistas donde estaban los hermanos Hernández y otros futbolistas que han jugado en Primera y Segunda División, Rodri era un chaval que destacaba. Era alguien importante”, señala.

“Se nota más a los que son buenos cuando son pequeñitos; se ve más la diferencia. Aunque nadie iba a pensar que ese niño que tenía 11 años valiera 80 millones de euros hace unos años”, prosigue. Rodri, aunque cueste imaginárselo en la actualidad por su 1,91 metros de altura, generó dudas durante su formación por su estatura.

“Él pegó el estirón más tarde. El padre es un hombre alto y la madre no es bajita. Sabíamos que estiraría; pero lo hizo ya en el Villarreal. Y ahora es uno de los jugadores más altos de la selección española”, apunta Enrique. Una etapa de Rodri junto a Lucas Hernández de la que también guardan recuerdos en el club en forma de fotografías.

El Rayo Majadahonda ha crecido gracias al retorno económico de sus canteranos convertidos en figuras mundiales. Ahora, en el club majariego disfrutan y presumen de aquellos niños. Rodri Hernández marcó el gol que le dio la primera ‘Champions’ al Manchester City. El punto álgido de una carrera que arrancó en el Rayo Majadahonda. Compartió equipo con Lucas Hernández. Su hermano Theo también dio sus primeros pasos en el Cerro del Espino. De las salidas de Lucas y Theo ambos al Atlético de Madrid recibieron un total de 8,32 millones de euros por derechos de formación; más del doble del presupuesto del club la pasada temporada.

1,92 millones de euros del traspaso de Theo Hernandez al Real Madrid y 6,4 de Lucas al Bayern de Múnich. “También hay un porcentaje del traspaso del jugador. En el caso de los Hernández fue sencillo porque de aquí se fueron al Atlético y de ahí el gran salto. En el caso de Rodri fue diferente porque estuvo con nosotros siendo alevín de primer año y de segundo y en infantiles debutó en el Atlético de Madrid, pero en juveniles sale libre al Villarreal”, comenta.

“Con Theo Hernández fue más fácil. Se lo lleva el Madrid, que pagó 24 millones de euros; de ahí nos corresponde el 8%, 1,92 M€, apunta el presidente del Rayo Majadahonda.

Unas cantidades recibidas por las salidas de Theo y Lucas Hernández que han servido al Rayo Majadahonda para “tener una situación envidiable” en su categoría -Primera RFEF-, como asegura su presidente, y que les permitió rubricar con poderío económico su ascenso a Segunda División para la temporada 2018-2019.

“Si no hubiéramos cobrado lo de Theo y Lucas Hernandez, no hubiéramos podido estar en Segunda División”, asegura Enrique Vedia. Unos ingresos por derechos de formación que permiten al club madrileño realizar mejoras en sus instalaciones y aumentar su fútbol base.

“Invertimos el dinero en los más de 40 equipos federados que tenemos, en las instalaciones, como una hierba artificial de última generación que cambiamos el año pasado y que costó más de 200.000 euros, hemos hecho un gimnasio… el club tiene más categoría”, comenta.

Un Rayo Majadahonda que, cuando ascendió a Segunda División contaba con 197 socios, y ahora llega hasta casi los 1.600. Un proceso de crecimiento durante el cual se convirtió en Sociedad Anónima Deportiva (SAD), cumpliendo con la obligación del Consejo Superior de Deportes al jugar en la categoría de plata del fútbol español.

“Estamos bien. No tenemos deudas, pagamos a todo el mundo el día 1; gozamos de buena salud. De presupuesto estamos muy cerca de los 4 M€ de presupuesto; todo el club. Tenemos una escuela con 800 niños y más de 40 equipos Federados”, señala el presidente.

EL ACUERDO CON EL ATLÉTICO DE MADRID

Rayo Majadahonda y Atlético de Madrid disfrutan de un acuerdo de colaboración por el que comparten el Cerro del Espino, lugar de entrenamiento de ambos clubes y donde el Rayo Majadahonda disputa sus partidos. El centro deportivo es propiedad del ayuntamiento majariego.

Además, en este acuerdo, el conjunto que actualmente milita en Primera RFEF recibe dinero por sus jóvenes que destacan sobre el resto y se marchan a la cantera rojiblanca para continuar su carrera futbolística; como fue el caso de Rodri y los hermanos Hernández.

“Afortunadamente nosotros tenemos un convenio con el Atlético de Madrid de que cuando un jugador de nuestra cantera se va al Atlético de Madrid nos dan unas cantidades en función de que el chaval juegue a partir de juveniles; si luego le llama la selección también… de varios objetivos”, apunta Enrique Vedia.

