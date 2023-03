La voz italiana del pop latino, Teo Bok estrena “Algo Diferente”

*Una historia de amores no convencionales

Miami, (Notistarz).- La nueva voz italiana de pop latino Teo Bok, , estrena el sencillo “Algo Diferente”, una canción para recordar a la audiencia que “el amor va más allá y que debe conectar la mente y el corazón, para mantenerse vivo”.

“Algo Diferente” describe un amor poco convencional, que se debate entre la distancia y las inmensas ganas de verse. Es una canción escrita por Teo Bok junto a Samantha Camara y Palace.

Teo Bok contó que “‘Algo Diferente’ es una canción que escribí durante un período de mi vida lleno de amor, donde vivía un romance perfecto, pero con una complicación incontrolable: la distancia”.

“Me había enamorado de una chica-dijo- que no podía entrar al único país del que yo no podía salir. Esta situación me enseñó a vivir el amor de una manera diferente. Me hizo apreciar puramente la mente y la forma de pensar de esta persona, viviendo los sueños y las luchas que tuvimos juntos”.

La producción estuvo y bajo la dirección de Julio Reyes Copello, premiado en la más reciente entrega de Latin Grammys como el Productor del Año, junto a Palace.

Este nuevo tema llega después del lanzamiento de “Esperanza”, así como el éxito de su reciente gira por España en donde tuvo la oportunidad de cantarle a la familia real en su paso por Madrid.

Aunque estar juntos en el mismo lugar físicamente, es una parte importante de una relación romántica, con su reciente sencillo, Teo le recuerda a sus oyentes, que el amor va más allá y que debe conectar la mente y el corazón, para mantenerse vivo.

A pesar que la distancia mantenga a dos personas separadas, una pareja puede experimentar su amor de una manera diferente, enfocada en soñar juntos y en el deseo de compartir experiencias especiales el uno con el otro.

Video musical oficial de “Algo Diferente” en el canal de YouTube del artista fue filmado en Madrid, España, en la Gran Vía, la calle más famosa de la ciudad, así como en el hotel Thompson Madrid y alrededor del Palacio Real.

Las cámaras siguen a Teo en un viaje, luego de recibir una carta de una mujer que lo invita a encontrarla en la ciudad. Aunque Teo encuentra una serie de obstáculos, también recibe otro mensaje útil mientras continúa su búsqueda y encontrar a la mujer que cautivo su corazón.