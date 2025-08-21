37.5 C
McAllen
Thursday, August 21, 2025
InicioInformación GeneralEstados UnidosLactancia materna en madres latinas en EE. UU.: avances, retos y soluciones...
Estados UnidosGuía de Salud

Lactancia materna en madres latinas en EE. UU.: avances, retos y soluciones prácticas

By El Periódico USA
0
14
La falta de seguro médico, las barreras de idioma y la ausencia de servicios culturalmente adaptados limitan a muchas mujeres latinas el acceso al apoyo y seguimiento necesarios para mantener la lactancia materna durante los primeros seis meses.
A esta situación se suman las políticas migratorias restrictivas y el temor a la deportación, que llevan a muchas madres—especialmente aquellas indocumentadas—a evitar la atención médica posparto, según la National Partnership for Women & Families.
Aunque la gran mayoría de madres latinas que viven en Estados Unidos, el 85.9%, inician la lactancia; tan solo 26.6% logran mantenerla de forma exclusiva durante seis meses, y 59.2% continúan amamantando junto con otros alimentos, de acuerdo con las últimas estadísticas oficiales disponibles (2022).
Las estadísticas publicadas por los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) referente a los 3,667,758 nacimientos registrados en Estados Unidos en 2022, muestran que:
·         85.7% de los bebés fueron amamantados al menos una vez.
·         62.1% seguían recibiendo algo de leche materna a los seis meses.
·         40.8% continuaban con lactancia a los 12 meses.
·         Solo 27.9% alcanzaron lactancia materna exclusiva durante seis meses, muy por debajo de la meta nacional de 42.4% de Healthy People 2030.
“Iniciar la lactancia es un gran logro, pero mantenerla requiere un ecosistema de apoyo y herramientas prácticas que alivien las molestias físicas, brinden comodidad y fortalezcan el bienestar emocional de la madre” explica Lizeth Cuara, CEO de Misty Phases.
Cuara señala tres aliados clave para las madres lactantes:
1.    Brasieres especializados para lactancia – Con materiales suaves, transpirables, elásticos y sin varillas, previenen irritaciones, obstrucciones de conductos y mastitis. Se adaptan a los cambios del busto y reducen la tensión en espalda y hombros.
2.    Compresas de calor – Estimulan el flujo de leche, activan el reflejo de eyección antes de amamantar o extraer leche, alivian obstrucciones y reducen la tensión por congestión mamaria.
3.    Compresas de frío – Disminuyen la inflamación y el dolor por mastitis o congestión después de la toma, y calman pezones agrietados o sensibles gracias a su efecto analgésico.
“Demasiadas madres interrumpen la lactancia antes de lo previsto debido al dolor y la incomodidad, agravados por la falta de continuidad en la atención posparto”, señala Cuara. “El uso de compresas térmicas y brasieres especializados en lactancia representa una solución sencilla, accesible y altamente efectiva para apoyar a las mujeres a cumplir con los tiempos recomendados por los expertos en salud”
ARTICULOS RELACIONADOS

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

ARTICULOS RECIENTES

Cargar más

Selección del editor

Entradas más populares

Espectáculos

Acerca de Nosotros

Hecho por hispanos, para hispanos

Contact us: info@elperiodicousa.com

Síguenos

© El Periódico USA. 2025