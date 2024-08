Lady Gaga quiere morir con una sonrisa junto a Bruno Mars en su nuevo sencillo

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- La cantante Lady Gaga une su talento al de Bruno Mars en el sencillo “Die With a Smile” (Muere con una sonrisa), una declaración de amor hecha canción pop con un toque “country”.

Ambos cantantes habían dado señales en las redes sociales de que algo se traían entre manos y finalmente dieron a conocer en las últimas horas “Die With a Smile” con la publicación de unas fotografías con una estética “vintage” propia de antiguos programas de televisión y un video.

En el video se les ve cantando en una tarima redonda, Gaga al piano y Mars a la guitarra, y al final bailando.

La primera interpretación sobre el escenario de “Die With a Smile” se hizo el jueves por la noche en el concierto de Bruno Mars, cuyo verdadero nombre es Peter Gene Hernández, hawaiano de origen hispano, en el Intuit Dome de Los Ángeles al regreso de una exitosa gira por México.

La canción cuenta cómo sus intérpretes despiertan de un sueño en el que el mundo se acaba, lo que les hace reflexionar y darse cuenta que si en un futuro próximo esto sucediera, tendrían claro con quién le gustaría pasar esos últimos momentos.

Una de las estrofas dice: “si se acabara la fiesta y nuestro tiempo en la tierra terminara, quiero abrazarte sólo por un momento y morir con una sonrisa” ,

Algunos medios de espectáculos aventuran que la canción va a formar parte de la banda sonora del nuevo largometraje que protagonizará Lady Gaga: ‘Joker: Folie à deux’.

Lady Gaga se encuentra en plena producción de su nuevo disco, el séptimo álbum de su carrera.