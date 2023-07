Lady Gaga se despide de Tony Bennett: “Extrañaré a mi amigo para siempre”

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- “Extrañaré a mi amigo para siempre. Extrañaré cantar con él, grabar con él, hablar con él, estar juntos en el escenario”, afirma la cantante estadounidense Lady Gaga en una publicación de Instagram en la que ha dado su último adiós a Tony Bennett, fallecido el pasado 21 de julio.

Con una foto que muestra a la artista de espaldas abrazando al ya difunto “crooner”, Lady Gaga atribuye al artista un “poder mágico” que permitió que ambos se transportasen a otra era, modernizaran la música juntos y dieran “nueva vida como dúo de canto” a clásicos del cancionero estadounidense en los álbumes “Cheek to Cheek” (2014) y “Love for Sale” (2021), con el que ganaron el premio Grammy al mejor álbum vocal pop tradicional.

“Nuestra relación era muy real. Claro que me enseñó sobre música, sobre la vida en el mundo del espectáculo, pero también me mostró cómo mantener el ánimo en alto y la cabeza bien puesta”, recuerda la cantante en referencia al consejo de ir siempre “hacia adelante” que tan habitual era en él.

Asimismo, la artista recuerdaalgunos de sus datos biográficos más destacables, como el haber servido en la Segunda Guerra Mundial, haber participado en las marchas de Martin Luther King Jr. o haber cantado jazz “con los mejores instrumentistas y cantantes del mundo”.

“He estado de duelo por la pérdida de Tony durante mucho tiempo. Tuvimos un adiós muy largo y poderoso”, declara en referencia a su tardanza a la hora de publicar un mensaje de duelo por el que, a pesar de las cinco décadas de edad que los separaban, califica como “su verdadero amigo”.

La cantante reconoce que la pérdida del intérprete por culpa del alzheimer que padecía ha sido un proceso “doloroso” aunque “realmente hermoso”: “Todo lo que quería era que Tony recordara cuánto lo amaba y lo agradecida que estaba de tenerlo en mi vida. Pero, a medida que eso se desvanecía lentamente, supe en el fondo que estaba compartiendo conmigo el momento más vulnerable de su vida que podía”, lamenta.

“Nunca olvidaré a Tony Bennett”, asegura antes de concluir aconsejando a sus fans que “no descarten a sus mayores, no los dejen atrás cuando las cosas cambien”. “Presta atención al silencio: algunos de los intercambios más significativos entre mi compañero musical y yo fueron sin melodía”, afirma la cantante para cerrar con un “Te amo, Tony. Con amor, Lady”.