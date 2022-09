LAFC sigue deprimido, Philadelphia golea otra vez y Puig marca su primer tanto

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Cara y cruz para los líderes de la MLS; el Philadelphia Union, en cabeza del Este, logró su tercera goleada consecutiva y el LAFC, el mejor del Oeste, sumó su tercera derrota seguida.

Además, el español Riqui Puig se estrenó como goleador en el LA Galaxy con un fantástico disparo a la escuadra.

Con su sorprendente derrota ante el Houston Dynamo por 2-1, el LAFC del mexicano Carlos Vela ve peligrar su camino para ganar la MLS Supporters’ Shield, que premia al mejor conjunto de la temporada regular en ambas conferencias.

El LAFC tiene ahora 57 puntos (con 28 partidos jugados) mientras que el Philadelphia Union cuenta también con 57 puntos (pero con 29 encuentros disputados).

Tras hilar siete victorias consecutivas y reforzarse con fichajes de lujo como Gareth Bale y Giorgio Chiellini, el LAFC perdió ante el San Jose Earthquakes 2-1, cayó de forma rotunda por 4-1 ante el Austin y este miércoles extendió su crisis contra unos Houston Dynamo que eran últimos del Oeste y en los que no jugó por lesión el mexicano Héctor Herrera.

El equipo angelino, que tuvo innumerables ocasiones pero que pecó de falta de puntería, contó con un gol del colombiano Cristian Arango mientras que el paraguayo Sebastián Ferreira marcó de penalti el primero del Houston.

Frente a las dudas del LAFC, en el Philadelphia Union son todo sonrisas tras hilar tres goleadas espectaculares: 0-6 al DC United, 6-0 a los Colorado Rapids y 4-1 al Atlanta United este miércoles.

El argentino Julián Carranza abrió el marcador para el equipo de Filadelfia (EE.UU.).

El Philadelphia Union continúa así metiendo presión al LAFC para ser el mejor equipo de la MLS pero el Austin perdió la oportunidad de acechar el liderato de los angelinos en el Oeste al caer 1-2 ante los Portland Timbers en un partido cuyo inicio se retrasó por el mal tiempo.

El argentino Sebastián Driussi, máximo goleador de la MLS con 20 tantos, metió el único tanto del Austin, que está a seis puntos del LAFC.

Sin dejar el Oeste, el LA Galaxy, que lidera el mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández, rescató ‘in extremis’ un empate por 2-2 en el campo del Toronto gracias a un soberbio tanto del español Riqui Puig, que se estrenó como goleador en la MLS con una maravilla desde fuera del área que se coló por la escuadra.

Con este resultado, el Galaxy lleva cuatro partidos seguidos sin perder (dos victorias y dos empates).

El de Puig no fue el único golazo de este encuentro ya que el brasileño Douglas Costa adelantó al Galaxy en la primera parte con un fabuloso gol de falta.

En el Toronto marcó el español Jesús Jiménez.

La remontada del día la protagonizó el Orlando City, que perdía 0-2 en la segunda parte contra los Seattle Sounders (uno de sus goles lo firmó el peruano Raúl Ruidíaz) y que le dio la vuelta al marcador con tantos del uruguayo Facundo Torres, Ercan Kara de penalti y Kyle Smith en el minuto 91.

En el Este, el duelo de pesos pesados de esa conferencia entre el Montreal (segundo) y el New York Red Bulls (ahora tercero) terminó con victoria neoyorquina por 0-1.

Muy diferente es la sensación en el otro equipo de Nueva York, el New York City, que lleva cinco derrotas en sus últimos seis partidos y que todavía parece estar llorando la marcha al fútbol español del delantero argentino Valentín ‘Taty’ Castellanos.

Este miércoles, el New York City perdió 1-2 contra el DC United pese al gol que logró el brasileño Héber.

Por otro lado, el Columbus Crew se impuso 1-0 al Inter Miami del argentino Gonzalo Higuaín gracias a un tanto del costarricense Luis Díaz, que hizo una gran incursión por la banda derecha antes de marcar.

Además, el Real Salt Lake destrozó por 3-0 al Minnesota United con tres goles de sabor latino: uno del venezolano Sergio Córdova, otro de su compatriota Jefferson Savarino y un tercero del ecuatoriano Anderson Julio.

También acabó con paliza el Nashville-Colorado Rapids, que se llevó el conjunto local por 4-1 con un triplete de Hany Mukhtar, mientras que New England Revolution y Chicago Fire firmaron tablas sin goles.

Riqui Puig: “Creo que desde tan lejos aún no había metido un gol así”

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Con un espectacular disparo a la escuadra en el minuto 89 y desde fuera del área, el español Riqui Puig se estrenó como goleador en la MLS en el empate 2-2 del LA Galaxy en el campo del Toronto y, tras el encuentro, aseguró que no recordaba haber marcado un tanto igual en su carrera.

“Como este, desde tan lejos, creo que aún no había metido uno. Los del equipo siempre me dicen que no llego a portería, que no tengo fuerza…”, bromeó en declaraciones a los medios.

“La verdad es que hoy ha sido un gol desde bastante lejos. Estoy muy contento. Creo que mi último gol desde fuera del área fue con el Barça B”, añadió.

En su tercer partido con el Galaxy desde que llegó procedente del Barcelona a comienzos de este mes, Puig, titular por segundo encuentro consecutivo, se plantó en la frontal del área y mandó el balón a la escuadra para rescatar un punto ‘in extremis’ para el Galaxy.

Con este resultado, el equipo que lidera el mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández lleva cuatro partidos seguidos sin perder (dos victorias y dos empates).

“Creo que el equipo está haciendo el trabajo muy bien, creo que estamos defendiendo muy bien y estamos teniendo oportunidades y estamos marcando goles”, dijo Puig.

“Hoy creo que se nos escapan dos puntos (iban ganado 1-0 en la primera mitad), pero creo que el empate, después de dos partidos fuera de casa y conseguir cuatro puntos, es muy importante”, señaló en relación a la victoria que el Galaxy consiguió por 1-2 ante el New England Revolution en la pasada jornada.

El joven centrocampista insistió en que ha llegado a la MLS “a darlo todo” por el Galaxy.

“No voy a dejarme nada fuera de la cancha. He venido a demostrar quién soy, a demostrar el jugador que soy. Y estoy muy contento. Me estoy adaptando muchísimo y el equipo me está ayudando muchísimo (…). Tenemos muchas ganas de ganar cosas”, explicó.

“Yo he venido al Galaxy a ganar títulos y no me gustar perder. Desde pequeño no he aprendido nunca a saber perder. Me gusta mucho ganar y soy muy competitivo. Por eso cada día voy a tope, intento ganar siempre todos los partidos e intento hacerlo lo mejor posible”, agregó.

Por todo ello, el español dio gracias a sus compañeros, a su entrenador Greg Vanney, que le está “dando mucha confianza”, y también a su familia, novia y amigos por toda la ayuda y el apoyo que le están brindando “desde lejos”.