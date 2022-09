Land Rover Range Rover del 2022, se supera en su quinta generación

Por Enrique Kogan – Syndicate Auto News Wire



Introducción

Esta es sólo la quinta generación del SUV insignia de Land Rover desde 1970, pero podría decirse que es la más importante.

Durante décadas, el Range Rover fue el SUV de lujo definitivo, la opción predeterminada tanto para celebridades como para propietarios adinerados. Pero el mercado actual es mucho más competitivo y todas las marcas de lujo ofrecen un giro a la receta original de Land Rover.

Este modelo rediseñado del Range Rover del 2022, debe cerrar la brecha entre la combustión interna y la electrificación, ya que a los motores de gasolina ofrecidos en el lanzamiento se sumará un híbrido enchufable para el año modelo 2023 y un Range Rover totalmente eléctrico para el 2024.

¿Dos Range Rover 2022 diferentes?

Exacto, Land Rover está vendiendo tanto el antiguo modelo de cuarta generación, el que debutó en 2013, como el Range Rover de quinta generación diseñado como modelo 2022.

Usted querrá asegurarse de saber qué versión está considerando al comprar. La forma más fácil de detectar la diferencia es observando el nuevo modelo, que tiene un aspecto un poco más elegante en la parte delantera, manijas de las puertas al ras y luces traseras más delgadas.

Estilos y Opciones

El nuevo Land Rover Range Rover del 2022 (quinta generación) está disponible en dos configuraciones de estilo de carrocería: distancia entre ejes corta (SWB) y distancia entre ejes larga (LWB). Ambos tienen asientos para cinco como estándar, pero también puede obtener el LWB con un asiento en la tercera fila para aumentar la capacidad máxima a siete pasajeros.

Hay tres niveles de equipamiento disponibles: SE, Autobiography y First Edition (el que probe). El SE no está disponible en la configuración LWB de cinco asientos. De lo contrario, todas las versiones están disponibles en todos los estilos de carrocería.

La forma cuadrada tradicional les da paso a los bordes más suaves y una mayor aerodinámica, con aspecto futurista. En su interior trae el mismo nivel de lujo con mucho cuero, que definen la marca.

El First Edition, presumiblemente solo para este año, trae mejoras con respecto al Autobiography, que incluyen: ruedas de 23 pulgadas, insignias exteriores únicas y detalles de acabado interior, asientos traseros exteriores ajustables eléctricamente con ventilación y masaje, tapicería de cuero de primera calidad, cojines de asiento de cuero para sentarse en la puerta trasera, muchas de las características en el acabado superior Se pueden añadir niveles a los modelos inferiores.

Otros artículos en la First Edition (Primera Edición) incluyen: Tapicería combinada de gamuza de imitación/tela premium, elementos de acabado exteriores pintados de negro, techo pintado en la parte posterior, dirección inversa automatizada mientras remolca un remolque, receptor de enganche de remolque, parabrisas con calefacción.

Tren de potencia

Hay dos trenes motrices disponibles: El P400: Motor turbo de seis cilindros y 3.0 litros con 395 caballos de fuerza, 406 libras pie de torque.

Y el P530: Motor V8 turbo de 4.4 litros con 523 caballos de fuerza y 553 libras pie de torque. Ambos motores vienen combinados con una transmisión automática de ocho velocidades y tracción total. El tren motriz P400 solo se puede pedir en el SE. El motor P530 es opcional para el SE y estándar en Autobiography y First Edition.

Estilo Interior

El diseño de la cabina es una mezcla de tradición y modernidad en el nuevo Range Rover. Como era de esperar, los asientos delanteros son cómodos y ofrecen muchos ajustes, mientras que la posición alta del asiento brinda una vista imponente del camino por delante. La comodidad es la razón de ser del Range Rover.

El resto del interior realmente se hace eco del diseño del exterior. Sigue su propio camino con una elegante superficie y una inteligente elección de materiales.

El espacio para las piernas en la parte trasera ha mejorado en relación con el modelo anterior para el modelo de distancia entre ejes estándar, pero aún sigue siendo estrecho. El espacio interior adicional de la versión de distancia entre ejes larga es más apropiado para un gran SUV de lujo.

Los asientos de la tercera fila son lo suficientemente espaciosos para acomodar a adultos, siempre que los pasajeros de la segunda fila estén dispuestos a sacrificar algo de espacio para las piernas deslizando el banco trasero hacia adelante.

Como era de esperar de un vehículo tan lujoso, puede tener todo tipo de dispositivos, como una nevera, asientos con calefacción y masaje e incluso un reposabrazos con calefacción.

La capacidad de la cajuela en el modelo estándar es de 40.7 pies cúbicos detrás de la segunda fila o de 83.5 pies cúbicos con la segunda fila plegada. Elija el Range Rover de distancia entre ejes larga y hay 92.9 pies cúbicos disponibles.

Tecnología

Land Rover no siempre ha tenido la mejor reputación en tecnología con sistemas de información y entretenimiento a veces torpes y poco confiables. Sin embargo, el último sistema de pantalla táctil del Range Rover es una significativa mejora.

Los gráficos lucen bien y son distintivos. Land Rover ha combinado con sensatez su tecnología patentada con lo mejor que Silicon Valley tiene para ofrecer. Apple CarPlay y Android Auto para la integración de teléfonos inteligentes son estándar, junto con Amazon Alexa para el control por voz de las funciones clave.

El sistema de sonido Meridian Signature de nivel superior tiene 1600 vatios de potencia y nada menos que 35 bocinas.

Seguridad

El nuevo Land Rover trae además bolsas de aire para conductor y el pasajero, bolsas de aire laterales y de cortina, frenos ABS de disco en las 4 ruedas.

Todos los modelos de la línea rediseñada de Range Rover también tienen estas funciones de seguridad avanzadas como mitigación de colisión frontal, monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero, control de crucero adaptado, sistema de mantenimiento de carril, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, sistema de cámara de 360 grados.

En carretera

En las últimas generaciones, el Range Rover ha pasado de ser un todoterreno de lujo a un SUV de lujo, una distinción importante. La combinación de tracción permanente en las cuatro ruedas, suspensión neumática para aumentar la distancia al suelo y una amplia gama de ayudas electrónicas aún ofrece una impresionante capacidad todoterreno.

Pero ya no es el enfoque principal de la marca en este modelo, ya que para que el Range Rover tenga éxito, debe igualar la comodidad en carretera de un Mercedes, BMW o Bentley.Y lo hace.

Este nuevo modelo ofrece un nivel de compostura para igualar las versiones de lujo del Mercedes GLS, el BMW X7 e incluso el Bentley Bentayga. La dirección es liviana pero precisa, y el gran SUV cambia de dirección con aplomo.

Una excelente tracción y estabilidad dinámica es proporcionada por el sistema de tiempo completo 4WD inteligente, con una caja de transferencia de dos velocidades, trabajando en paralelo con los sofisticados sistemas electrónicos de control de tracción.

La dirección en las cuatro ruedas lo ayuda a bajas velocidades, las ruedas traseras se mueven en la dirección opuesta a las delanteras para reducir el radio de giro, luego, a velocidades más altas, se mueven en la misma dirección para mejorar la estabilidad.

No es una tecnología nueva, pero es nueva para el Range Rover y ciertamente ayuda a promover una sensación de agilidad a todas las velocidades. La suspensión ligera, proporciona una excepcional articulación de las ruedas y la compostura para hacer frente a las condiciones más duras.

Se siente como un auto de lujo, más que un SUV. Lo probé en un área de baches y subidas y respondió bien. En la ciudad es una delicia andar con él y en largas carreteras ni hablar.

Conclusión

Este nuevo modelo del Range Rover es una actualización completamente sensata y atractiva sobre temas familiares. La introducción de una versión de siete plazas agrega una bienvenida amplitud a la gama. La competencia en el sector de los SUV de lujo se ha expandido en los últimos tiempos, pero este Range Rover del 2022 está al tope de los mejores.

Si usted está buscando un SUV premium con incomparables capacidades todoterreno y una historia legendaria, el nuevo Range Rover es una opción obvia, pero a pesar de su impresionante historial, aún debe superar una reputación de fiabilidad irregular, que lo tiene a mal traer entre las consultoras más conocidas..



Precio: US$ 95,275 el P360, y US$ 164,975 el P530 First edition LWB

Consumo: 16 mpg ciudad / 21 mpg carretera – First edition