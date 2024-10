Lanús recibe a Cruzeiro y sueña con alcanzar la final de la Copa Sudamericana

Buenos Aires, (EFE).- El argentino Lanús recibirá este miércoles al Cruzeiro de Brasil por el duelo de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana, tras el empate por 1-1 en Belo Horizonte y con la mira puesta en la final del próximo 23 de noviembre en Asunción.

El ‘Granate’, que viene de dejar en el camino al vigente campeón, el ecuatoriano Liga de Quito, y al poderoso Deportivo Independiente de Medellín (DIM), buscará una nueva hazaña en el torneo continental, del que fue campeón en 2013 y subcampeón en 2020.

Cruzeiro, por su parte, ha eliminado al argentino Boca Juniors y luego a Libertad de Paraguay, e intentará acabar con un sequía de más de 25 años sin obtener títulos internacionales.

El encuentro de ida culminó en igualdad gracias a los tantos de Kaio Jorge para el equipo local y luego de Ramiro Carrera, en un partido marcado por las interrupciones producto del encendido de bengalas en las gradas.

Si bien el conjunto brasileño demostró cierta superioridad en el juego, no logró plasmarla en el resultado, dejando así la serie abierta para el duelo de este miércoles en Buenos Aires.

En sus compromisos por sus respectivos campeonatos locales del fin de semana, ambos equipos presentaron alineaciones enteramente alternativas, con el objetivo de cuidar a sus jugadores titulares para el choque de vuelta.

Lanús, que se ubica en la vigesimosexta posición en la Liga Profesional del fútbol argentino, cayó por 1-0 como visitante ante Atlético Tucumán.

Cruzeiro, por su parte, quedó en la octava posición tras caer por 3-0 como visitante ante Athletico Paranaense.

No se esperan grandes modificaciones en la alineación de ninguno de los dos equipos, aunque Ricardo Zielinski espera poder contar con Eduardo Salvio, Nery Domínguez y Abel Luciatti, ausentes en la ida, mientras que podrá alinear también a Ezequiel Muñoz, recuperado de una lesión.

En el combinado de Minas Gerais, hasta el momento Fernando Diniz no ha comunicado si el delantero argentino Lautaro Díaz podrá ser incluido en el once titular tras recuperarse de una lesión que lo ha dejado fuera de las canchas casi todo el mes de octubre.

El ganador de esta serie chocará el próximo 23 de noviembre en la final en Asunción ante el ganador de la eliminatoria entre el brasileño Corinthians y el argentino Racing Club, que empataron 2-2 en el duelo de ida en San Pablo.

– Alineaciones probables:

Lanús: Nahuel Losada, Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Gonzalo Pérez, Julio Soler, Felipe Peña Biafore, Luciano Boggio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera, Juan Cáceres y Walter Bou.

Entrenador: Ricardo Zielinski

Cruzeiro: Cássio, William, João Marcelo, Lucas Villalba, Marlon, Matheus Henrique, Walace, Gabriel Verón, Matheus Pereira, Álvaro Barreal y Kaio Jorge.

Entrenador: Fernando Diniz

Árbitro: El paraguayo Juan Gabriel Benítez y en el VAR su compatriota Derlis López.

Estadio: Ciudad de Lanús, de la localidad homónima (provincia de Buenos Aires), con capacidad para unos 47.000 espectadores.

Hora: 19.00 local (22.00 GMT).