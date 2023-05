Lanzan “Amor y Salsa – 80 Aniversario”, el álbum póstumo de Pablo Milanés

Miami, (EFE).- Un disco doble póstumo del cantautor cubano Pablo Milanés (1943-2022) titulado “Amor y Salsa – 80 Aniversario”, grabado antes de su fallecimiento junto a artistas de la talla de Alejandro Sanz, Gilberto Santa Rosa, Juanes, Ana Belén o Diego Torres, fue lanzado este viernes de forma íntegra.

“Después del lanzamiento de varios sencillos, que venían avanzando este trabajo póstumo del músico cubano Pablo Milanés, llega finalmente de forma íntegra ‘Amor y salsa – 80 Aniversario'”, señaló en un comunicado la empresa artística española Mirmidón.

Este disco tributo se gestó hace varios años de la mano de Dagoberto González Jr., productor ejecutivo del proyecto, director musical y arreglista de todos los temas.

“Pablo, ilusionado con este proyecto desde hace unos años, pudo contar con la participación de excelentes músicos y virtuosos instrumentistas dándole la frescura y el carisma que nos transmite este novedoso álbum”, agrega el comunicado.

Para la grabación de este álbum doble de nuevas versiones, interpretadas a dúo salvo en dos temas en los que Milanes canta en solitario, el autor de “Para vivir” o “Yolanda” se rodeó de grandes artistas con un único fin: “rendir tributo” a su obra, “esta vez en versión salsa”.

En el proyecto colaboraron talentos tan reconocidos, además de los citados, como Andy Montañez, Oscar D’León, Rosario, Ismael Miranda, Luis Enrique, La India, Francisco Céspedes, El Canario, Aymée Nuviola y Gonzalo Rubalcaba, Yotuel, Caco Senante, Víctor Manuelle e Isaac Delgado.

Todos ellos han expresado, a través de sus interpretaciones, “su admiración por la obra del cantautor cubano”.

Sobre la trayectoria de Milanés, se destacó que el cubano “ha sabido abordar una diversidad de géneros musicales a lo largo de su obra, desde la tradición a la modernidad, del ‘filin’ a la nueva canción, pasando por el jazz la rumba, el son o el bolero”.

Esa versatilidad interpretativa de Milanés se amplía ahora con este “estreno mundial” en el género de la salsa bajo la orquestación y arreglos de Dagoberto González Jr., con quien le une “una larga historia musical al formar parte de su grupo por más de 25 años y haber producido y dirigido musicalmente varios discos del maestro”.

La elección de las 20 canciones que componen el disco recayó fundamentalmente en González Jr., quien, en estrecha relación con Milanés, “fue tejiendo un disco lleno de fuerza musical en un género tan enraizado en la tradición musical del son cubano combinado con la salsa”.

En el disco el seguidor de Milanés se encontrará con temas clásicos de su carrera como “El breve espacio en que no está”, en esta ocasión interpretado en compañía de “la elegancia” del boricua Gilberto Santa Rosa (El Caballero de la Salsa); ‘Para vivir’, con “guiños flamencos” en sus arreglos y que interpretó junto a Alejandro Sanz, o “Yo no te pido”, al lado de la fuerza arrolladora de La India.

También destaca la canción “Años”, interpretada con Oscar D’León, donde “destaca su talentosa manera de improvisar”, por citar algunas de las canciones compuestas por Milanés “que han recorrido el mundo y reaparecen en este álbum doble de nuevas versiones”.

El trabajo de Milanés recoge también otros temas menos conocidos y algunos inéditos que se corresponden a composiciones muy recientes, tales como “Día de Luz” (2014), que el colombiano Juanes interpretó con “la habilidad de un sonero; o una de sus más recientes composiciones, ‘Desde el portal’ (2017), con Francisco Céspedes.

También figura entre los temas “Matinal”, una canción de amor que en este álbum canta junto al puertorriqueño Ismael Miranda, “uno de los pilares de la música salsera de todos los tiempos”.

El disco reúne en su totalidad 18 colaboraciones y 2 temas que Milanés interpreta en solitario.

Grabado entre La Habana, Madrid, Miami, Puerto Rico, New Jersey y Nueva York, este álbum “se suma al enorme legado que el compositor cubano nos dejó a lo largo de su trayectoria artística y que ya se puede disfrutar en varios formatos: 2CD con libreto de 24 páginas, Formato 2 LP y álbum digital”.