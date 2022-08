Lanzan campaña de apoyo a proyecto que facilitaría obtener residencia en EEUU

Los Ángeles, (EFE).- Una coalición de grupos proinmigrantes lanzó hoy una campaña en favor de un proyecto que beneficiaría a unos ocho millones de inmigrantes, según los activistas, al actualizar el criterio de elegibilidad para obtener la residencia permanente incluido en una norma migratoria existente desde 1929.

La campaña fue lanzada frente a las oficinas en el sur de California de la representante federal demócrata Norma Torres, quien ha dado su apoyo al proyecto, que actualizaría la norma conocida como Ley de Registro, incluida en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

La Ley de Registro, establecida en 1929, ha permitido acceder a la residencia permanente a los inmigrantes que pudieran probar que habían llegado a EE.UU. en determinada fecha y que tenían “buen carácter moral”.

Los primeros inmigrantes favorecidos por la Ley de Registro tenían que haber ingresado al país antes de 1921.

A través del tiempo esta fecha se ha actualizado cuatro veces, la última en 1986 bajo el Gobierno del presidente republicano Ronald Reagan, cuando se determinó que podrían acceder a la residencia permanente y, posteriormente, a la ciudadanía todos aquellos inmigrantes que hubieran llegado a EE.UU. antes de 1972.

El nuevo proyecto no fija una nueva fecha de ingreso al país sino que establece un mínimo de siete años de presencia en EE.UU. como criterio de elegibilidad, entre otros requisitos, para que un indocumentado obtenga la residencia permanente y por ende un camino a la ciudadanía.

La actualización de la ley favorecería a inmigrantes que ya tienen algún amparo, como los beneficiados por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) o el Estatus de Protección Temporal (TPS).

“No vamos a dejar que el Congreso nos ignore, no vamos a dejar que el presidente Joe Biden nos ignore”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) en el lanzamiento de la campaña.

“Al ignorarnos a nosotros y la necesidad de una reforma migratoria ignoran todo nuestro sacrificio y todo nuestra contribución”, agregó la activista.

Por su parte Walter Ventura, del Centro de Recursos de Centroamérica (CARECEN), invitó al público a llamar a sus representantes en el Congreso para que respalden la actualización de la Ley de Registro. “Esta lucha la vamos a poder ganar si seguimos en pie y no nos rendimos”, declaró.

La congresista Torres, de raíces guatemaltecas, envió un mensaje de apoyo en el que dijo que la aprobación de este proyecto favorecería a “millones” de trabajadores esenciales.

“Este proyecto hace una simple actualización de la Ley de Registro que ampliará el número de inmigrantes que podrán acceder a una residencia permanente”, explicó en un comunicado la demócrata, al resaltar el hecho de que no es una nueva legislación.