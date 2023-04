Lanzarán versión de computadora de CBP One para facilitar solicitud de asilo

Los Ángeles, (EFE).- Una versión para computadora de la aplicación móvil CBP One estará disponible a fines de abril para los solicitantes de asilo que deseen registrarse para ser entrevistados en los puertos de entrada de Estados Unidos, reportó este miércoles el medio especializado Border Report.

En junio de 2021, la Administración del presidente Joe Biden actualizó el uso de la aplicación móvil CBP One para permitir que los solicitantes de asilo inicien sus peticiones desde su teléfono celular, pero desde entonces las críticas contra el proceso se han multiplicado.

En marzo pasado, 35 legisladores demócratas exigieron al Gobierno de Biden una solución a los problemas que presenta la herramienta digital.

En una carta fechada el 14 de marzo, los legisladores solicitaban pasos inmediatos “para resolver los problemas de equidad, accesibilidad y utilidad de la aplicación móvil CBP One que han impedido que las personas que piden asilo reciban fecha para sus citas, y han hecho imposible que las familias obtengan citas como un grupo”.

Un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) dijo a Border Report este miércoles que desde finales de abril los solicitantes de asilo podrán acceder a la aplicación a través de una computadora.

No obstante, los solicitantes aún deben iniciar sesión en la aplicación CBP One usando un teléfono celular en las ciudades del centro y norte de México para programar las fechas de las citas y las ubicaciones de los puertos de EE.UU., dijo el vocero al medio especializado.

El uso de la versión en computadora solo permitirá a los inmigrantes completar la información de registro necesaria y no está destinado a la programación de citas, ahondó.

La aplicación CBP One requiere que los usuarios presenten fotografías como parte del ingreso de información, y la tecnología que emplea para la comparación de rostros “es mucho más propensa a identificar erróneamente a las personas de color, niños y migrantes transgénero”, según advirtieron los legisladores.

Algunos migrantes, en particular los de piel más oscura, han declarado que CBP One rechaza las fotos requeridas, lo cual demora o resulta en el rechazo de sus solicitudes.

El martes también se lanzó una actualización de la aplicación para celulares de tecnología Android, agregó el vocero de CBP.

También se realizaron otros ajustes como permitir que los miembros de familias puedan programar citas juntos, una de las peticiones hechas por los legisladores demócratas.