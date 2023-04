Larcamón pide que no se crucifique a árbitro que golpeó al argentino Romero

León (México), (EFE).- El argentino Nicolás Larcamón, entrenador del León mexicano, pidió que no se crucifique al árbitro Fernando Hernández, quien el sábado pasado le dio un rodillazo al jugador de su equipo, el argentino Lucas Romero.

“Respecto a lo de Fernando, fue un partido de revoluciones elevadas en el que quizás en ese registro emocional todos cometemos errores. Lo de él es una situación que puede implicar una sanción, pero no tiene que ser crucificado. Lo considero un muy buen árbitro que cuando vuelva seguirá siendo de esos árbitros que cuando te sale en el sorteo estás tranquilo”, explicó en rueda prensa.

En el duelo en el que Romero fue agredido, Larcamón salió expulsado por una pelea con el argentino Fernando Ortiz, entrenador del rival del León, el América, en el partido del sábado que terminó en empate 2-2 y correspondió a la decimotercera jornada del torneo Clausura 2023.

“Lo que pasa en la cancha, muere en la cancha. Es fútbol y tenemos que entender eso”, señaló el técnico de 38 años, quien este lunes atendió por primera vez a los medios de comunicación, tras el problemático sábado.

El antiguo entrenador del Deportivo Anzoátegui venezolano prepara al León para el duelo de este martes ante el Violette haitiano, en el encuentro de ida de la serie de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

“Es una serie que se inicia en casa y hay que marcarle rumbo a lo que será la tendencia de la serie, que será de 180 minutos. No nos podemos cargar de la presión de que mañana la serie tiene que resolverse porque restarán 90 minutos en los que también podemos ir al partido de visitante”, añadió Larcamón.

El extécnico del Huachipato chileno admitió que aunque León es favorito, no se puede confiar ya que el Violette sorprendió al eliminar en los octavos de final al Austin estadounidense.

“Sabemos que es un equipo que no viene a ver qué pasa, sino que viene a cumplir sus objetivos. Es un equipo físico, fuerte, que es muy ordenado sin pelota, confía en su bloque bajo para luego ir con los delanteros rápidos que tiene. Debemos imponer las condiciones que lleven al escenario del partido a nuestro favor”, sentenció.